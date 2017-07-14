中国智能手机出货量下降 为三年来首次

日媒称，作为全球最大智能手机市场的中国正在踩急刹车。2017年上半年出货量同比下降3.9%至2.26亿部，这是3年内首次出现同比下降。
《日本经济新闻》7月13日报道，中国政府下属的中国信息通信研究院的调查结果显示，从半年数据看，智能手机出货量同比下降的情况是自2014年上半年以来的第一次。2016年上半年曾实现两位数增长，但今年从年初开始销售就比较低迷。
今年上半年，从中国出货的新型智能手机有450款，比去年同期减少30%，这是出货量下降的一个原因。中国一家新兴智能手机厂商称，“去年开始生产有些过剩，现在优先考虑消化库存。”这也导致了新产品投放市场放缓、销售增长乏力的恶性循环。
上一次上半年出货量同比下滑出现在2014年，当时是受到中国经济减速的影响。不过，当时美国苹果公司刚开始在中国全面销售智能手机，下半年起销量便开始复苏。那之后，市场持续保持增长，OPPO等中国新兴智能手机品牌开始崛起。
中国在2012年成为全球最大的智能手机市场，此后一直保持着这一地位。2016年全球智能手机出货量约为14.7亿部，其中中国的出货量就达到约4.7亿部。
日本TDK公司社长石黑成直说：“上半年部分厂商在进行库存调整，7月以后预计会出现复苏。”
由于期待库存调整告一段落的声音增强，各手机厂商计划今后加紧向市场投放新产品。不过，也有人认为市场已经饱和，不排除今年全年都出现同比下降的可能性。
除了智能手机之外，中国新车市场的前景也令人担忧。中国汽车工业协会统计数据显示，今年上半年新车销量增幅创下两年来的最低水平，仅比去年同期增长3.8%。中国试图通过减税政策来拉动汽车销售，但提前透支需求的不利影响正在不断显现。
中国的个人消费当前虽然保持稳定，但是增长乏力，缺乏拉动整体经济的力度。有观点认为，中国今年下半年在房地产等方面的投资将有所放缓，中国经济减速的可能性似乎非常大。
中国在10月初将迎来国庆小长假的大型商战期。届时如何向市场投放商品，对于厂家和零售店而言都非常关键。夏季的智能手机、汽车及相关零部件的订单及出货动向，似乎将成为预判中国经济前景的关键。
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