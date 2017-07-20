菲律宾剿匪不尽，新加坡出兵协助

菲律宾剿灭武装分子的行动久拖不决，新加坡决定派出空军运输机、无人侦察机和训练设施，协助菲律宾剿匪。
此外，新加坡军方也将运送救援物资给菲律宾马拉维市的居民。
菲律宾军方则可使用新加坡武装部队的城市作战训练区，进行巷战训练。
新加坡国防部发表文告说，在菲律宾访问的国防部长黄永宏同菲律宾国防部长洛伦扎纳会面时，向菲方表达新加坡有意协助菲律宾打击恐怖活动。
针对新加坡的建议，洛伦扎纳表示感激，并原则上接受这些协助。
另外，黄永宏在Facebook贴文指出，极端组织伊斯兰国的共谋组织要在马拉维建立基地，并从那里发动攻击，进攻菲律宾的其他城市和东盟其他国家，包括印度尼西亚、马来西亚、以及新加坡。
黄永宏说，许多国家包括东盟国家，正密切留意马拉维的局势发展，并准备向菲律宾提供援助。他说，爱好和平的国家都了解，如果不团结起来对付恐怖主义，就会逐一遭到袭击，他们的国民也就永无宁日。
菲律宾总统府发言人阿贝拉18日表示，总统杜特尔特希望将南部棉兰老岛等地的戒严令延长到今年底，以便平息该地区的武装冲突。
阿贝拉在总统府新闻发布会上介绍说，杜特尔特已于17日晚向国会递交了一份信件，希望国会批准将南部的戒严令延长至12月31日。杜特尔特呼吁国会在戒严令最后一天7月22日召开特别会议，考虑是否同意延长戒严令。
阿贝拉表示，延长戒严令的首要目的是使军队可以继续进行目前的战斗，并将更多精力集中到南部城市马拉维的解放和重建上。
菲军警5月23日在马拉维搜捕反政府武装“穆特组织”和阿布沙耶夫武装人员，双方发生交火。杜特尔特当天宣布，在棉兰老岛等地实施为期60天的戒严。目前，战事仍在持续。军方称，已将马拉维市内的武装分子压缩到不足1平方公里的区域，但这一区域地形复杂且有狙击手藏匿，影响了军方清剿进度。
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