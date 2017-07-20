亚太大国整被吸入“中国轨道”

哈佛大学学者格雷厄姆•艾利森称，像中国这样的崛起大国与美国这样的守成大国之间的紧张必定会导致冲突。这一历史教训——即“修昔底徳陷阱”——可以避免，但却需要治国艺术，而这是现今所缺乏的。
这是艾利森具有煽动性的新著《注定开战：美中能否逃脱修昔底德陷阱？》的主题。他对本报表示，随着亚太地区的力量均势转向中国，澳大利亚曰益明显地受到美国官员的关注。他说：“美国政策制定者必须学会接受这样一个事实：即使在像澳大利亚这样的亲密盟友中，美国相对于中国在该地区的影响力也正在衰落，而且美国在其与中国的争端中不可能指望来自亚洲其他国家的毫不动摇的支持。”
艾利森曾在里根、克林顿和奥巴马执政期间担任国防部长顾问。他指出了澳大利亚拒绝在该地区对美国亦步亦趋的例子：加入中国主导的亚洲基础设施投资银行，不参与在南海的“航行自由”巡逻。他说：“任何严肃的政策制定者都不会无视中国一直能够成功地通过经济手段推行其对外政策。因此当谈到中澳关系的时候，有一种认识是：中国的慷慨正在以一种甚至使美国长期盟友也开始远离美国的方式改变国际力量均势。”
中国的“一带一路”基础设施投资计划正在被视为其对外政策的延伸。艾利森说，当重大问题出现时，大多数东盟国家现在把目光投向中国而不是华盛顿，这并不奇怪。十年前它们问：美国是怎么想的？而现在它们问：中国是怎么想的？艾利森说：“当面对与中国还是与美国站在一起的抉择时，像澳大利亚这样的国家将越来越多地选择与中国站在一起。”
鉴于澳大利亚与美国的长期关系以及仍然作为其对外政策基石的澳新美联盟，这有些夸大其词。但是这一观点确实揭示出：在各国越来越多指望中国支持本国经济发展以及不反感中国扩大其战略利益范围的情况下，该地区发生了变化。
在《注定开战》一书中，艾利森的主要个案研究是伯罗奔尼撒战争中的雅典与斯巴达。然而他的要点是：战争给双方都造成了沉重的代价，而且尽管事先得到了警告，但冲突仍然由于“利益、恐惧和荣誉”而发生。这就是“修昔底德陷阱”。
美中都不希望战争。正如基辛格指出的，战争对两国都将是灾难性的。尽管艾利森的著作采用了这样一个书名，但他并不认为战争不可避免。不过这本引人入胜的著作揭示了在美国对外政策缺乏连贯性以及美国回避自己一度捍卫的自由秩序时，亚太地区国家——包括澳大利亚——所面临的挑战。他说：“结构性现实是不可避免的：亚洲根本性的均势发生了变化，中国正在利用其曰益强大的经济影响力把这些国家吸入其轨道中。”
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