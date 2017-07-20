新加坡埋葬日本战犯骨灰的墓园还应该保留吗？

新加坡中北部后港泉和道，是个住宅区。走进住宅区不起眼的一处，你会赫然看到一个“日本人墓地公园”。这个埋葬着日本战犯的墓园，最近在新加坡引发了讨论。
这个墓地由妓院老板二木多贺治郎于1891年捐出为南洋姐的埋葬所。墓地于1987年由新加坡政府宪报成为纪念公园，占地29,359平方米，共有910座墓碑，是东南亚占地面积最大的日本人墓地。
墓地里除了当年在新加坡卖笑的妓女墓碑外，还赫然耸立着二战期间进军新加坡一带的日军战犯的墓碑。
雅虎网站的一篇评论指出，光是其中一个不到1米的墓碑，就是为了纪念135名日军战犯。这些战犯是因为日本占领期间，在新加坡“大肃清”行动中犯下暴行，而在旧樟宜监狱被处死的。墓碑上将这些战犯描述为“殉难者”。
还有一个墓碑，是为了纪念79名日本战犯，他们当年是在马来亚被绞死的。
新加坡博客“从夜幕到黎明”写道，墓园里的日本军人中，地位最显赫的是寺内寿一。1937年卢沟桥事变后，寺内寿一被任命为日本华北军司令官，从北平一路往西，攻占山西、陕西、甘肃、兰州。1941年11月6日，寺内寿一接受日本首相东条英机的委任，成为南方军总司令官，从西贡直捣新加坡。寺内寿一是以少过两个半月时间攻陷新马的“马来亚之虎”山下奉文的顶头上司。
这位博客指出，二战结束时，寺内寿一在西贡向蒙巴登投降，过后被关押在柔佛等候审讯，因脑溢血去世。
这位博客写道：当时正在面对公审的日军战俘要为寺内寿一建造一座符合元帅身份的坟墓，同时也为其他战死的同僚筑坟。日军战俘选定柔佛南部山区的石头来筑坟，因为日军曾经在山区与联军发生激战，石头沾满了帝国军人的鲜血。战俘通过贿赂英军看守员，偷运石块到新加坡，用两天时间雕刻好碑文，然后运到墓地，这就是我们所看到的日本军人的墓碑。他们是一群杀人不眨眼的军国主义恶魔，但在军人眼中，他们是服从天皇、忠贞不渝的兵士，甚至用劳力鲜血毅力忠诚来完成最后的筑碑作业，纪念死去的同胞，体现出一股有尊严的民族精神。
据他介绍，1955年，日本政府在墓园内为一百多位在樟宜监狱被处死的日本战犯树立纪念碑，在吉隆坡、槟城、马六甲被处死的战犯的纪念碑则竖立在一旁。墓园内还有在新加坡、柔佛、廖内群岛等地死去的战俘的“作业队殉难者之碑”。
多年来，这个墓地公园的访客络绎不绝，有来访的日本人，也有不少对文化遗产有兴趣的新加坡人。
不过，这个安静的墓地公园，最近却引发了网络社群的讨论，其缘由是因为墓园道2019年，其30年的租约就将期满。毕竟，保留这个埋有战犯的墓园，是不是合适？
雅虎新加坡的一篇评论文章认为，大家确实应该讨论一下，这个墓园是不是应该续约。
或许这些骨灰应该遣返日本重新下葬，或者可以搜集二战结束时英国官员对处理这些日本战犯骨灰所展开的辩论中的意见。
文章也指出，将这些战犯遗骸遣返日本，也符合日本政府的长期立场。日本首相安倍在2015年就是，他会努力确保在外国的日本士兵的遗骸尽快返回日本。
不过，文章引述前新加坡日本人协会秘书长，1969年起就打理这个墓园的Kazuo Sugino说，新加坡政府原则上同意延长租约。
他也透露，大部分的战犯骨灰，其实多年前已经返回了日本。
他承认，军事纪念是个敏感的事情，但他表示，墓园的历史不应该被战争时代发生的事所掩盖。
“墓园不只是为战死者设立，这里大多数是平民。日本人社群的历史在这里得到反映，从中了解是重要的。”
雅虎说，就此事询问新加坡国家档案局，但没有得到回应。但值得注意的是，当雅虎英文网站刊载有关文章是，国家档案局的官方Facebook转发了这篇文章。
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