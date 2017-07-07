德记者探访海南长寿村：生活简单 早晨打太极晚上跳广场舞

德媒称，中国海南岛的居民尤其长寿，而澄迈县又是其中之最——57万人口中有200多位百岁老人，而在澄迈县罗驿村，情况更为明显：这里的百岁老人占比是国内其他地区的43倍、德国的6倍。
据德国《法兰克福评论报》网站7月13日报道，住在罗驿村的李绍乾和老伴结婚已经80年了，他们有30个孙辈和曾孙辈。李绍乾（音）刚刚过完100岁生日，但他仍经常到村外数公里远的地方活动，只有一件事让他有些担心：98岁的老伴腿脚不便，不能每天跟他一起外出散步。“每天在家做饭的也是我，”李绍乾说，“最重要的是保持心情舒畅。”
报道称，中国的人均预期寿命总体低于中欧，也落后于邻国日本和韩国。中国刚刚摆脱贫困，覆盖全国的医疗保障体系仍在建设之中。
不过中国人典型的健康问题也并未过度困扰澄迈居民，海南依靠的是旅游业而非重工业，海南的饮用水仍然清澈和健康。严重影响北京居民身心健康的持续雾霾，李绍乾只在电视上看到过。
报道称，然而，这一切还不足以解释海南人长寿的原因。“我从不运动。”李绍乾说，不过，他是农民，一辈子都在田间劳作。即便现在，他也自己种蔬菜，主要靠自己的一小块地养活家人。他说：“我们真的很少吃肉。”时至今日他也还在自己劈柴生火做饭。80岁之前，他每天都喝点小酒，“后来我觉得自己酒量不行了，就不再喝了”。李绍乾从不吸烟，而且他一辈子没去过医院，“最多是去探望别人”。
当地政府委托进行的一项健康调查提出了澄迈居民健康状况良好的几个可能原因。“他们生活简单，”医生们总结说，“而且想得不复杂，事事想得开。”此外，澄迈人晚上睡觉早。简而言之：他们不给自己压力。调查认为澄迈人长寿的另一个原因是饮食。大部分居民和李绍乾一样，几乎不吃肉，但吃很多蔬菜水果。最主要的是，他们平均的饭量比国内其他地方都小，比如澄迈人吃米饭较少。“这里的饮食方式确实很健康，”一位专家表示。此外，这里的土壤富含硒，很可能也发挥了一些有益影响。
不过，起到更大作用的或许是全村人的团结。来到澄迈的人会发现，这里的老人成天聚集在村里的广场上。他们早晨打太极拳，晚上一起跳舞，白天就坐在树荫里喝茶聊天。在李绍乾的4个儿女中，两个女儿的家就在父母家旁边。她们也已经上岁数了，但仍在帮扶父母。
李绍乾对婚姻幸福也有一些建议。“不能把所有事情看得太复杂，”他说，“你们大城市的人就是想得太多。这件事很简单嘛，她是我妻子，我是她丈夫，我们必须一起过日子。”
如今又出现了更多新变化，澄迈迎来了新时代——在村庄外，一座现代城区已经在柏油路边建起。高层住宅楼的框架已经在城区拔地而起，房地产商将它们作为投资对象。他们向有钱的上海和北京居民打广告：“到可以长寿的地方居住！”
这是否行得通？李绍乾表示怀疑，“我觉得，要想长寿就得像我们这样生活，”他说，住在玻璃和水泥宫殿里的富人们肯定没有他幸福。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost