菲律宾政府取消与菲共非正式和谈

菲律宾政府19日宣布取消原定于近日同菲律宾共产党（菲共）举行的非正式和平谈判。
菲律宾总统和平事务顾问赫苏斯·杜雷萨在代表政府发表的声明中说，鉴于与菲共进行和平谈判所需的有利环境仍未出现，政府决定取消原定于近日同菲共举行的非正式和谈。
菲共尚未就政府方面的这一决定作出回应。
菲律宾媒体分析，政府取消和谈的决定与军方遭袭击有关。
菲律宾军方19日说，总统府卫队及海军陆战队当天在南部地区连遭疑似菲共武装人员袭击，3名士兵遇袭身亡，另有多人受伤。
菲律宾总统杜特尔特18日说，在菲共武装人员停止暴力袭击前，政府不会再与菲共举行和谈。
此前，菲律宾政府与菲共曾同意恢复和谈。政府首席谈判代表、劳工和就业部长西尔韦斯特雷·贝略本月4日说，政府已同菲共接触，双方同意于今年8月恢复已被取消的第五轮和谈，但是在第五轮和谈前，双方先要举行非正式和谈。
菲共与政府之间的冲突已经持续50余年。杜特尔特去年6月出任总统后，致力于推动政府与菲共和谈。今年4月初，双方在荷兰举行第四轮和谈，签署临时停火协议。
双方原本商定于5月27日至6月1日举行第五轮和谈。5月23日，杜特尔特宣布在棉兰老岛等地实施为期60天戒严，以加强对当地反政府武装打击。菲共次日发表声明谴责政府此举，命令其武装力量“准备在棉兰老岛及整个南部地区采取更多战术攻势”。菲律宾政府随即取消第五轮和谈。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost