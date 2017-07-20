共享经济持续升温　中国多地现共享汽车

在中国北方小县城山西省霍州市，一处共享电动汽车停放点，市民正使用手机扫码租用汽车。据了解，共享智能电动汽车分时租赁系统近日在霍州市启动，成为该市市民绿色出行的新选择。
据介绍，在这一租赁模式下，市民在租用汽车时，通过下载手机APP，预存600元的押金，上传身份证、驾驶证信息，即可自助下单，在共享汽车停放点租车。租用完毕后，市民在市内合法停车区域内，可以随时使用手机APP还车，全程自助，方便快捷，收费按照6元/小时的时长费和1元/公里的里程费来计算。
目前在霍州市共设有4个电动汽车集中停放租赁点，共投放了60辆新能源汽车，并有望逐步加大投放量。
在中国，共享经济正在持续升温中。在许多城市，随处可见的共享单车给了人们极大的便利。此外，共享雨伞、共享汽车等模式陆续问世，让人们对共享经济充满期望。
汽车共享，正在成为中国继共享单车之后又一大共享经济热点。目前，天津、合肥、西安等地已陆续投放共享汽车，并因其亲民的价格以及便捷的使用系统逐渐被大众接受。
嗅觉灵敏的各路资本也竞相进入，国内外巨头纷纷布局，共享汽车正在成为各界争相投资的新风口。
中国交通运输部的统计数据显示，目前全国有6301家汽车租赁业户，租赁车辆总数约20万辆，市场规模以每年20%左右的速度增长。
业内人士介绍，共享汽车以电动汽车居多，符合共享交通绿色出行的特征，并在一定程度缓解了城市交通压力。目前，共享汽车多设置在大中型城市，借助共享经济的社会热度形成了初步使用群。
“奇瑞新能源汽车在西安市投放的共享电动汽车在投放一段时间之后已经达到盈亏平衡点，并逐步实现盈利，说明共享汽车在以一个较快的速度被大众接受。”奇瑞太原新能源汽车销售负责人张辰钰说。
罗兰贝格最新发布的《2018中国汽车共享出行市场分析预测报告》认为，汽车共享出行的潜在需求在2018年有望达到1.6亿次/天，对应潜在市场容量有望达到1.8万亿元。
共享汽车的兴起，也在悄然地改变着中国的城市交通体系。
“宝马、博罗雷、通用等国外巨头几年前就已推出了汽车共享服务，中国起步稍晚一些。”上海同济大学经济与管理学院教授诸大建说，这一服务在一定程度上可以削减小汽车购买的增量，在整个城市交通体系有特定的补充作用。
交通运输部6月发布《关于促进汽车租赁业健康发展的指导意见（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。征求意见稿明确鼓励共享汽车分时租赁模式，提出要在坚持公交优先发展战略的前提下，合理确定分时租赁在城市综合交通运输体系中的定位，得到了社会各方面的积极评价。
业内人士表示，虽然共享汽车利好政策频出，市场需求不断增加，但其发展面临的挑战和问题远多于共享单车，采购成本和停车成本高企长期困扰企业，配套设施不完善更是难言之痛。如何解决网点少、充电桩少、号牌资源紧张等难题乃是当务之急。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost