经合组织报告显示西方经济体“僵尸企业”泛滥

外媒称，发达经济体多年来一直维持着扩张性货币政策。即使是在大衰退来临之前，利率仍然相对较低。这种松弛的货币政策使得资源配置存疑，让那些生产率低下的企业得以维持生命，最终降低了创造性破坏的作用。这一点加上其他因素，或许能够解释西方国家最近几年生产率和经济增速下降的原因。
据西班牙《经济学家报》网站7月18日报道，虽然影响生产率的因素可能很多，包括人口结构变化、就业岗位创造、企业真实投资减少等等，但是经济合作与发展组织认为，必须强调创造性破坏因素“消失”这个原因，因为它将明显影响生产率和经济的增长。
创造性破坏的概念是约瑟夫·熊彼特在1942年提出的，它描述的是一个持续“革命”生产经营结构的经济转型过程，随着更有效和更具生产力的新技术的出现，旧的和落后的流程遭到破坏。这是一个不断发展和竞争的过程，企业被迫不断改进，否则就将死亡。熊彼特认为，这个过程是理解资本主义运行的关键所在。
在这种背景下，经合组织在一份题为《经合组织国家中的“僵尸企业”和生产率》的报告中指出，那些本该在竞争环境中消失的企业却依然生存下来，这或许是导致生产率低下以及更有效的初创企业缺乏金融机会的重要原因。
报告强调说：“我们有理由怀疑，由于金融危机遗留下来的一些因素——银行耐心过度、不断延长的货币刺激以及对（生产效率低下的）中小企业的长期支持，那些已经没有活力的企业得以继续存在。”
报告显示，配置给“僵尸企业”（形容那些已经老旧、长期入不敷出的企业）的资源自2005年以来不断增长。这一点值得关注，因为衰退通常意味着总体上重组和改善生产体制的机会。
报告说：“我们认为，创造性破坏这种长期重组的模式曾在上世纪90年代日本经济衰退中发挥主导作用，它对于理解经合组织国家当前的生产率趋势也是至关重要的。”
与此同时，高效和落后企业之间的差距越来越大。这种现象不断加剧主要是因为落后企业生产率停滞造成的，这些企业之所以得以生存，很可能是依靠宽松的金融条件并且从政府“救援”中获益。那些老企业、尤其是历史超过40年的企业，最有可能属于这个行列。
英国金融专家霍华德·戴维斯强调，超低利率让某些企业苟延残喘……而新的、更有效率和创新精神的企业则难以获得成长所必需的资本。
这位经济学家认为，低利率使得负债严重的“僵尸企业”得以生存更久。他表示，英格兰银行已经承认，如果英国将利率维持在危机以前的水平，那么英国当前的生产率应该会更高。
经合组织的报告用数字说明了这个形势，并强调如果西班牙能够将“僵尸企业”的比例维持在危机以前的水平，那么西班牙的全要素生产率增长或将提高一个百分点。在同样情况下，经合组织其他国家的生产率也将有所增长。
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