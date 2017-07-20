IMF为马克龙经济改革计划点赞 力挺法政府强化竞争力战略

法媒称，“我们感受到了一股新能量、一股新的乐观情绪。”知道这句话是谁说的就能了解其重大意义：国际货币基金组织（IMF）法国项目负责人克里斯蒂安·穆森近几周会见了法国内阁、企业、银行业、高校以及社会人士。
据法国《费加罗报》7月18日报道，IMF今年的论调发生了根本性变化。批评和担忧消失了，取而代之的是掌声。IMF的2017年法国评估报告认为，法国总统马克龙承诺的改革或将“极大地推动解决法国存在的长期公共赤字、高失业率和低竞争力等经济问题”。
IMF甚至称赞了马克龙执政纲领涉及税收和社会政策的方方面面。IMF认为，法国债务的逐步削减是“合适”的，因为这样做可以在不中断经济复苏的情况下减少债务。该机构还对法国政府强调削减公共开支表示赞赏。克里斯蒂安·穆森认为：“法国预计2018年公共开支降幅达到国内生产总值的1%，到2022年达到3%。这比过去的目标高，但这是可行的。”
税制改革则将“刺激投资和就业”。IMF认为，税制改革可能会让富人受益这一批评站不住脚。
IMF将2017年法国经济增长预期从1.4%上调至1.5%，还可能上调2018年增长预期。法国经济部长布鲁诺·勒梅尔和公共账目部长热拉尔德·达尔马宁在公报中表示：“IMF力挺法国政府旨在强化竞争力的战略：启动结构性改革并削减公共支出，同时为国人减税。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost