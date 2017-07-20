中国客蝉联新加坡最大“金主” 年消费超170亿

外媒称，世界各地的旅游胜地都迎来了中国游客大潮，新加坡也不例外。
据新加坡《海峡时报》网站7月19日报道，新加坡旅游局的数据显示，中国游客去年在这里花费了约35.2亿新加坡元（约合173.8亿元人民币——本网注），比2015年增长了39%。
这是中国游客连续第二年成为新加坡最大“金主”，超过了传统上名列前茅的印尼。去年新加坡接待了286万人次的中国游客，比2015年增加了36%。
旅游预订网站Hotels.com18日发布了对3000多名中国旅行者进行调查的结果，显示中国游客大潮不会很快消退。调查发现，新加坡是中国内地游客未来12个月内最渴望的亚太旅行目的地。紧随其后的是悉尼，东京、香港、曼谷和澳大利亚的黄金海岸并列第三。
Hotels.com委托益普索公司在今年4月和5月调查了过去12个月里曾出国旅行的18岁至57岁人群，发现在选择度假地时，安全对中国游客来说至关重要，他们还往往重视有历史和遗产价值的地方，以及能提供游乐活动项目的地方。
Hotels.com网站说，新加坡具备所有要素，因为它以安全著称，拥有丰富多彩的遗产，还是“文化万花筒”，在一望无际的马里纳湾沙滩玩自拍可能是中国游客都不会错过的活动项目。
报道称，许多新加坡人都会讲普通话，而且很容易吃到中餐，这也让中国游客十分喜欢。
据新加坡旅游局的数据，中国游客的增长是由中国二线城市的游客增加推动的，调查报告凸显了中国游客人数和消费力的巨大增长潜力。去年，中国出境游人次达到1.22亿。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost