澳大利亚基金公司看好“一带一路”投资机会

外媒称，本尼朗基金管理公司的基础设施项目负责人说，雄心勃勃的新丝绸之路项目是全世界最令人激动的投资机会之一。他们认为，投资者未来可以从这块巨大的发展蛋糕上分得一块，并利用中国逐渐成为全球贸易领袖的新角色获益。
据澳大利亚《悉尼先驱晨报》网站7月18日报道，澳大利亚政府拒绝接受直接加入中国“一带一路”项目的邀请，但世界各地的跨国公司都竞相参与这项涉及多个国家的大工程。
该基金公司4D基础设施项目全球投资战略师格雷格·古德塞尔说：“眼下，除了经济重心正在向亚洲大规模转移，政治力量也在发生令人难以置信的转变。”
他说：“由于中国为新丝绸之路这样的项目出资，这些项目涉及的国家将在经济上欠债。这些是惊人的投资盈利机会。”
中国政府计划投资上万亿美元于基础设施项目，把超过65个国家和全世界三分之二的人口与中国经济联系起来。
古德塞尔说：“就全球贸易政策而言，当美国变成一个堡垒时，中国却站出来担当领袖。”
普华永道会计师事务所估计，去年，“一带一路”沿线地区宣布了价值4940亿美元的项目和协议，跨越七大基础设施部门，包括公用事业、交通和环境等。
就本地而言，效益可能流向资源公司，特别体现为对铁矿石和大宗商品的需求。
但是，像古德塞尔所在的基础设施基金却在附近等候时机。
他说：“会有各种各样的资产，港口和铁路都会有。这些潜在国家发生的改变将提供非常好的投资盈利机会。”
他说：“与亚洲新兴中产阶级结合后，从长远来看，这将是令人极为振奋的发展前景。”
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