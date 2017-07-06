全球民众对华好感直追美国

俄新社7月18日发表该社政治观察家德米特里·科瑟列夫题为《中国正在大众意识中逐步挤压美国》的文章称，根据美国皮尤研究中心最新民调，全球民众对美中两国的好感度已难分伯仲，好感度为49%和47%。虽然美国暂时略胜一筹，但天平正在朝中国一方倾斜。
文章称，皮尤研究中心一直定期询问全球公民：在他们眼中，哪国经济独步全球？最新发布的报告表明，跟两年前相比，美国民众认为中国是全球经济老大的国家数量翻了一番。当然，皮尤中心的研究对象不是实际经济状况，而是民心民意。按年度国内生产总值（GDP）排名，坐在头把交椅上的依旧是华盛顿，这是不争的事实。虽然北京在对外贸易和很多其他指标上已超越华盛顿，但在经济体量上仍要逊色于后者。不过，全球民众怎么看待上述现实，则是另一回事。
文章称，哪个国家是世界头号经济强国并不重要，重要的是哪个国家在全球民众心中被加冕这一封号。皮尤民调不是针对所有国家，而是有选择性的，只在“能够代表”全球社会舆论的重要国家展开。38国中，有24国民众认为美国是领袖，有12国民众选择了中国。但在两年前，这两个数字还是32和6。
文章称，最有意思的是，就连某些西方国家的民众也认为北京超过了华盛顿，例如澳大利亚和加拿大。在接受调查的10个欧盟国家中，有7国投了北京一票。俄罗斯也不例外。即便是在美国内部，民意的变化也相当迅速。认为本国更强和认为中国更厉害的国民比例为51比35。虽然仍有超过半数的美国人对本国的经济实力相当自信，但选择中国的人数也呈不断上升的态势。
文章称，关注联合国或是经合组织文件的人大概不多。这两个机构每年都会发布最新的统计数据。然而，人们会逛商店、接触商品，尤其是消费品。贴着“中国制造”标签的商品随处可见。不必了解反映“整体”的统计数据，他们也能凭直观体验得出跟报告的核心结论差不多的看法，因为他们通过“局部”窥见了“整体”。
文章称，在皮尤中心的问卷中还有一项内容：你如何看待美国/中国？其结果也相当耐人寻味。根正苗红的西方国家澳大利亚突然喜欢上了中国：首先，它承认北京是全球头号经济体，对它来说这是事实，毕竟中国在澳大利亚经济中占据明显的优势；其次，一年来，对中国有好感的受访者数量增长了12%，与此同时，青睐美国的受访者数量却减少了12%，看来，中国人已夺走了美国人昔日所享有的好感待遇。
文章称，纵观全球，情形大致如下：中国在撒哈拉以南的非洲国家、俄罗斯和西欧最受好评，在若干中东国家也是如此。但在自己的亚洲邻国中失分较多。当然，这也不能一概而论：印尼和菲律宾便对中国很有好感，越南人选择美国，印度则对北京和华盛顿都不感兴趣。
文章称，民调所遴选的38个国家，要么是本地区重要的，要么是最具代表性的。所以皮尤中心得出的对美中两国的好感度其实相当于全球平均值。去年有64%的人喜欢美国，50%的人觉得中国不错。在今年的民调中，两国已难分伯仲，好感度为49%和47%。虽然美国暂时略胜一筹，但天平正在朝中国一方倾斜。
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