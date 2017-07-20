中国在可再生能源领域碾压美国

美媒称，中国正在可再生能源领域大步赶超其他国家。
据美国有线电视新闻网网站7月18日报道，随着特朗普政府让美国退出巴黎气候协定，北京正在清洁能源领域投入巨资并创造数以百万计的就业岗位。
美国自然资源保护协会驻北京的气候和能源政策主任林明彻说：“即使是在煤炭曾经或依旧居主导地位的中国，政府也已经意识到未来的经济机遇在清洁能源领域。”
据国际可再生能源组织最新的年度报告，仅在中国就有250万人在太阳能行业工作，相比较而言，美国只有26万人在太阳能行业工作。
报道称，就在特朗普总统承诺要实现煤矿工人再就业的同时，中国正在向相反的方向前进。
报道称，煤炭仍然占中国能源消耗的主要部分，但北京已经开始关闭煤矿，并在去年设定计划削减煤炭行业约130万个工作岗位。中国政府还采取行动限制建造新的火电厂。此外，中国国家能源局宣布了煤炭消费比重降低的目标，还设定了到2030年清洁能源消费占比达到20%的目标。
分析人士预期，中国可以轻松完成这个目标。绿色和平组织在今年稍早时候发表的报告中指出，中国的清洁能源消费在2015年底上升到能源消费总量的12%。而根据官方统计数据，美国的可再生能源消费占到总量的约10%。
报道称，为了实现2030年的目标，中国正向可再生能源领域投入大量资金，中国承诺到2020年向可再生能源领域投资2.5万亿元人民币。
据预计，这些投资将在该行业创造约1000万个就业岗位。据国际可再生能源组织称，中国清洁能源领域已经有350万个就业岗位，显然是世界上该领域就业岗位最多的国家。
报道称，中国已经成为可再生能源技术的主要制造国和出口国，全世界约三分之二的太阳能板都是由中国提供的。中国在风能方面也有很大建树，制造了全世界近一半的风力涡轮机。
中国最热的新项目是安徽省的一个大型漂浮太阳能发电厂，该发电厂是世界上最大的漂浮太阳能板设施。据建造该发电厂的阳光电源股份有限公司称，该电厂的发电量可供1.5万个家庭使用。
报道称，这个太阳能电厂漂浮的水面下方过去曾是一个煤矿采煤后的沉陷区，让太阳能板漂浮起来的概念正在快速流行起来，因为太阳能行业始终面临着一个问题——场地。
负责该项目的副主任姚少华（音）说：“政府不会允许我们随便在任意地方装上太阳能板。这个湖也没有别的用处，所以用起来没问题。”
最初在水上建太阳能发电厂比在陆地上建造要更加昂贵。但专家说，长期来看，水上漂浮的太阳能板可以更加有效地发挥作用，因为它们可以直接由下方的水冷却。
姚少华说：“包括中国在内的全世界都将认识到，我们需要对抗气候变化，我很确定这会流行起来。”
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