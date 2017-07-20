京东唯品会否认合并传闻 股价双双上涨

昨日有消息称，唯品会正在与京东秘密谈判收并购事宜，并称此事已进入到实质性接触。
有媒体援引知情人士的消息称，“此前有关双方合并的消息都是设想，但这一次进入到了实质性接触。至于京东与唯品会最终是收购、入股还是换股，目前尚无定论。”
但随后，京东和唯品会，双方双双否认了上述传言。
唯品会副总裁黄红英还在其微信朋友圈就合并事宜表态：“感谢大家关心，此事纯属谣言。”随后，京东公司相关人士也否认了上述消息。
受此消息影响，京东、唯品会昨日股价双双上涨。截至收盘，京东股价上涨0.23美元，涨幅为0.54%，报43.22美元；唯品会股价上涨3.83%，报11.93美元。
周三早些时候，有消息称，京东和唯品会两家上市公司极有可能在接下来开始拉锯似的协商，至于最终是收购、入股还是换股都尚无定论。
上周，京东与唯品会发布联合声明，抵制电商平台要求商家“二选一”的不正当竞争行为。
不过，随后，两家纷纷辟谣，否认了这一消息。有业内人士认为，两家都是美国上市公司，合并可能性很小，但并非没有。
而对于此次与京东再次传出“绯闻”，有接近唯品会的消息人士向指出，双方合并的概率并不大，但双方的合作将继续开展下去。“就业务而言，双方存在差异竞争，不会发生正面冲突，同时两家电商企业都在逐步开放第三方平台，重构了金融及物流业务，这也使得双方在一些领域存在更多的合作可能。”
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