解放军在西藏举行实弹演习

在印中边界对峙一个月之际，中国外交部上周举行一次闭门吹风，向多国驻华外交官通报目前洞朗地区局势以及中方主张。部分二十国集团国家的外交官是被单独通报的。不过，印度驻华以及不丹在新德里的官员只能从他们的外交界朋友那里获知相关消息。
“我的同事在吹风会上被告之，中方不会无限期地等待。这很令我们担忧，我已经把这个消息告诉印度以及不丹的外交界朋友。”一名联合国安理会常任理事国的外交官这样说道。根据他的转述，中方在会上说，“印军进入中国领土同时也改变了地区现状”，这一点与6月30日印方的声明正相反。当时，印度声称“中国在该地区的建设明显改变地区现状，同时严重影响到印度的战略安全”。此外，中方在向驻华外交官的通报中还指出，中国有确凿证据证明洞朗属于中国。中国边民一直在那里的牧场放牧，中方还掌握不丹牧民在那里缴税的发票。
一名来自联合国安理会常任理事国的外交官对《印度快报》说：“我们在北京的同事参加了简会，他们的感觉是，中方不会无限期等待。这非常令人担忧。”驻华外交官们被告知，这是中国和不丹之间的争端，而印度士兵“横插一杠”。这名外交官说：“他们告诉我们的驻华同事，印方擅入中方领土，改变了现状。”
【《印度快报》网站7月18日报道】题：中国人民解放军在中印边境附近地区进行实弹演习
解放军在与印度接壤的西藏高原地区举行了旅一级的实弹演习，演习于上周举行。此次在西藏高原举行军演前，中国还测试了一款轻型作战坦克。本月早些时候，中国还在一个海拔5100米的地区进行了一次实弹演习，但具体地点不详。解放军举行演习恰逢印度、美国和日本举行“马拉巴尔”演习。
据中国媒体周一报道称，解放军西藏军区某旅进行了此次实弹演习。此次演习旨在提高部队在此类地域的作战能力。据报道，进行此次演习的该旅长期驻扎在雅鲁藏布江中下游周边地区，负责执行前线作战任务。
【香港亚洲时报在线7月17日文章】题：印度与中国的军事对峙完全是因不丹而起
周末在新德里召开的一次会议上，政府和印度各反对党领导人达成一项“共识”：与中国在锡金地区的军事对峙应通过和平方式加以解决。
当前这场对峙与其说与领土有关，还不如说是一场大国争夺不丹的游戏。自从英国1947年撤离东南亚次大陆以来，印度一直把不丹视为自己的“领地”。但在最近十年左右的时间，中国开始蚕食印度的影响力。印度对中国与不丹开展直接交往深感不安。
此外有意思的是，当前这场对峙发生在不丹举行重要的议会选举前夕。该国按计划将于2018年年中举行议会选举。
印度希望,“亲印派”的现任首相策林•托杰能获得连任(策林•托杰在2013年选举中把其前任、“亲华派”首相吉格梅•延莱赶下台，印度还在背后做了—些手脚)。
正如喜马拉雅地区事务高级专家P•斯托丹上周撰文所称，印度“通过经济援助买忠诚的殖民式策略”可能不再奏效了。如果不丹步尼泊尔的后尘，把中国的“一带一路”倡议视为救星的话，那并没有什么大惊小怪的。
毫无疑问，不丹的民族主义情绪以及对印度“霸权”的痛恨是一股强大的暗流，新德里不能再对此熟视无睹了。通过对邻国实施干预加以威逼，这是印度国大党政府连续数十年执政在对外政策领域留下的荒唐遗产。但这种思维模式已经行不通了。
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