世界多国探寻“脱美新现实”

《日本经济新闻》7月20日刊发该报华盛顿支局长小竹洋之的文章称，本月20日，特朗普就任美国总统满半年。半年来虽曾遭遇诸多阻力，但特朗普仍坚守竞选初衷，奉行“美国优先”政策。美国这个曾经主导全球化和自由贸易的超级大国正发生“质变”。日本和欧洲寻求脱美框架下的防务路线，世界正在各国领导人“自行其是”政策的带动下，探寻“新现实”。
文章称，“身为美国人，我感到很丢人。”华尔街金融巨头摩根大通CEO杰米·戴蒙公开发泄不满。由于执政与在野政党之间的严重对立，税制改革和基础设施投资等重要施政均陷入停滞状态。美国现在正倒向贸易保护、限制移民和孤立主义。偏激的政策、不断的丑闻，特朗普给这个世界带来了太多混乱，但世界似乎也在适应他。
美国经济学家以主要媒体的报道为依据测算的“世界经济不确定性指数”在特朗普就任美国总统的今年1月，曾达到创纪录的312，而到了今年6月则下降至164，又回到去年11月美国总统选举之前的水平。不管这个指数是否靠谱，市场的确开始出现“习惯于特朗普”的迹象。
文章称，世界各主要国家领导人以“特朗普的本质不会变”为前提行动起来。安倍晋三首相正以“自由贸易的旗手”自居，力求促成没有美国的跨太平洋伙伴关系协定生效，力求促成日本与欧盟之间的经济伙伴关系协定。德国总理默克尔也表示，没有美国的参与欧洲也要推进防止地球变暖的巴黎气候协定。
不过，世界秩序没有美国的参与自然会有局限性。如果特朗普政府转向限制钢材进口，日本和欧洲的“防波堤”就会崩溃，贸易大战将烽火连绵。前美联储主席伯南克等美国15位著名经济学家联名上书特朗普，要求特朗普政府不要实施造成经济和外交重大代价的政策。
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