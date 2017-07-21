聘“金鼻子”测评新车味道 外国车企绞尽脑汁吸引中国买家

英媒称，西方司机喜欢刚下生产线的“新车”所带的气味，而中国司机希望他们的新车没有任何气味，这种文化差异当前对寻求在世界第一大汽车市场恢复销量的汽车制造商们构成考验。
据路透社7月20日报道，以福特汽车公司为例，在位于中国东部城市南京郊外的福特汽车科研厂，18名气味评估师——他们的外号叫“金鼻子”——对将在中国及亚洲各地销售的福特牌汽车所使用的各种材料进行气味测试。
报道称，在中国开展的气味测试绝非仅有，但表明汽车制造商为了在消费者态度各异的市场吸引买家所下的功夫。
上述福特汽车科研厂的材料工程部负责人安迪·潘（音）说：“在北美地区，人们希望新车带有气味，甚至会买‘新车’喷雾剂让旧车在感觉上变得光鲜。而在中国，情况截然相反。”
报道称，在中国，新车所带的气味会造成极大影响。据去年公布的一份报告显示，令人不悦的汽车气味是中国司机最关切的问题，这一问题的受关切程度超过了发动机问题、行车噪音和油耗。
福特公司在华汽车销量今年下滑了7%，该公司的气味评估师们现在每年要进行300种测试，比该公司在欧洲进行的气味测试多出1/3以上。他们对汽车使用的所有材料进行气味评估，评估标准从“无感觉”到“极扰人”分为很多档。
报道称，有刺鼻气味的材料，从地毯到座椅套和方向盘都会被注明气味特征，从“烧焦的轮胎味儿”、“臭肉味儿”到“卫生球味儿”或“脏袜子味儿”有很多种。有些材料还会退给供应商。
报道称，福特公司在华销售汽车的座椅在安装前会装在带孔的布袋子里，为的是保持通风，该公司在美销售汽车的座椅则放在塑料袋里，因为美国消费者不太关心化学气味的问题。
24岁的浙江省高中老师汤姆·林（音）去年10月购买了一辆汽车。他说：“车里经常有刺鼻的气味。”他还说，（买了）6个月后车里还是有一些味儿。
他说：“我下次买车会更仔细检查是否有什么怪味儿。”
毫无疑问，气味问题不过是汽车制造商在中国做好生意的一个因素而已。中国消费者十分挑剔，他们一般都想要全新车型。此外，北京当前还在大力发展新能源汽车。
据IHS咨询公司预测，中国市场今年的汽车销量将出现小幅下滑。该公司一位分析师称，在中国市场出现放缓的背景下，各汽车企业当前都在寻求除打折外的其他优势来吸引消费者。
报道称，吉利汽车公司和比亚迪有限公司等本土竞争对手都在兜售车内空气净化器。宝马汽车公司称，目前正在加装较大款触摸屏并对汽车颜色进行微调，以吸引中国买家。
但气味问题才是关键，这也反映出中国消费者对化学品和污染问题的关切较为普遍。
CGT公司一直为通用汽车公司、大众汽车公司和福特汽车公司生产汽车座椅套和仪表板所用材料。该公司中国区的负责人唐·余（音）说：“在美国生活时，我可能关注的是汽车的悬架或发动机。而在中国，人们打开车门坐进去，如果车里的气味不够好的话，他们就会认为那会危及他们的健康。”
对于福特公司的“金鼻子”们来说，那意味着要进行严格的例行检测。
报道称，检测人员要走严格的挑选程序，在选定前要不凭视觉进行气味测试。
测试团队成员、现年33岁的埃米·韩（音）说：“我们必须养成非常健康的生活习惯。我们不能吸烟，也不能喝酒。”韩还说，她不能吃辛辣食品，也不能涂指甲油和味儿重的香水，甚至连皮夹克都不能穿，为的是保持敏锐的味觉。
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