外国药品以降价换取纳入中国医保目录 最高降幅达70%

英媒称，中国促使罗氏（Roche）、葛兰素史克（GSK）和阿斯利康（AstraZeneca）等跨国公司将数十种重点药品降价，其中降幅最高的达到70%，以此为条件将这些药品纳入政府医保药品目录。
据《金融时报》7月20日报道，中国人力资源社会保障部在一份声明中表示，与2016年的平均零售价相比，主要由海外制药公司研发的36种药品平均降价44%，使这些药品在中国的价格低于“周边国际市场价格”。
此举使这些药品被纳入国家医保共同付费范围；制药公司和分析师认为，这将使更多人能够买得起这些药品，从而提高整体销售。
报道称，中国是对跨国制药公司至关重要的世界第二大药品市场，2016年销售额达到1170亿美元（1美元约合人民币6.8元）。制药公司在与北京方面经过漫长和有时十分艰难的谈判后降价，凸显出世界各大制药公司正配合中国政府降低药价的行动，尽管这使一些产品的营收增长放缓。
最新这轮谈判中的36种药品多数依然受到专利保护。治疗癌症的药品的降价幅度尤其大；癌症正日益成为中国的一大疾病负担。罗氏的乳癌抗体曲妥珠单抗（Trastuzumab）将比去年的平均售价降价67%，该公司的肺癌药厄洛替尼（Erlotinib）将降价58%。
报道称，用于治疗乳癌的两种药物，阿斯利康的氟维司群和葛兰素史克的拉帕替尼将分别降价56%和41%。拜耳的肝癌和肾癌药索拉非尼将降价一半。
“这些是治疗常见疾病的药物，实现大规模销售是没有问题的。一些药品已经临近专利期满，现在降价能够在未来更好地抵御竞争，”咨询公司罗兰贝格（Roland Berger）的医疗保健行业合伙人乔·金（Joe Jin）说。
他补充道：“在中国政府眼中，这次做出降价承诺的公司态度积极，这在未来是有好处的。”
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