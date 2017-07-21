越南梦想成为东南亚硅谷 初创企业扎推“硅城”

西媒称，经济增长、科技进步和人口的年轻化把越南变成了一片新科技企业发展的肥沃土壤。
据埃菲社7月17日电，专家指出，越南已经成为东南亚地区最具活力的创业市场。越南的初创企业必将迎来飞速发展，并利用高科技改善民众的生活。
在越南的经济之都胡志明市坐落着很多新式写字楼，里面通常有数十家初创企业共同发展生存。与常规的写字楼不同，在这里挤满了身穿牛仔裤和T恤衫的年轻人，而他们的眼睛永远离不开怀中的笔记本电脑。
专家指出，越南充满着勃勃生机，这种积极向上的氛围让人感到这里遍地是机遇。年轻人从来都不怕失败。
越南拥有诸多优势，例如近年来宏观经济数据表现良好，全球投资基金都对进入越南市场兴趣浓厚，最重要的是越南拥有众多高水平的信息软件工程师。
每年都会有超过6万名高水平的工程师离开大学校园步入职场，这个数字远高于周围国家。在越南很容易聘请到高水平的工程师，而且人力成本比其他国家更具优势。
西班牙人阿尔贝托·莫雷诺2013年创建了一个越南旅游网站。他认为，越南是一个充满了希望的国家，很多投资者和基金都看好越南初创企业的未来发展。越南颇有创造巨大市场的潜力。
越南拥有一个非常利于初创企业发展的大环境，并且取得了斐然的成绩。这让越南距离成为东南亚的硅谷越来越近。
在胡志明市北部，一座名为“硅城”的技术园区拔地而起，以吸引高新技术企业的到来。与此同时，胡志明市政府已经投入4500万美元资金，旨在促进2000个新项目在未来5年内的发展。
然而，专家认为，现在将越南与硅谷相提并论还为时过早。如今越南有75%的网购火车票都是通过莫雷诺的网站销售的。但他对初创企业的普遍积极前景持怀疑态度，并警告说很多项目最终寿命短暂。他表示，在越南，项目获得投资就算成功，然而一半以上的项目在一两年内就失败了。
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