日商家新招迭出招揽中国游客 赴日旅游人次创历史新高

日媒称，访日外国游客带动了消费势头的复苏。日本观光厅19日公布的数据显示，今年上半年访日外国游客消费总额首次超过2万亿日元（约合179亿美元）。去年中国游客“爆买”势头有所减弱，但当前百货店等的销售额正在复苏。日本企业努力推出各种招揽外国游客的策略。不过，如何引导外国游客到日本各地旅游等课题依然存在。
据日本《读卖新闻》7月20日报道，高岛屋在东京新宿开设的大型免税店4月正式开始营业，到店购物的顾客80%是中国人。在热闹的免税店内，到处都是用手机支付的中国游客。中国国内有数亿人在使用“支付宝”进行结算。
高岛屋去年开始在全国主要店铺引进“支付宝”系统。截至6月，免税销售额已连续10个月高于去年同期水平。
大丸松坂屋百货店向年消费额在100万日元以上的访日游客发行特惠会员卡。会员在高峰时段无需排队可以优先办理免税手续。百货店负责人表示：“多次来日本旅游的人越来越多，我们希望通过发行会员卡吸引回头客。”
各公司积极吸引访日游客前来消费，其原因在于，日本社会少子老龄化问题严峻，人口趋于减少，国内市场成长空间有限，而访日游客的消费给国内零售业带来了新希望。
对于访日游客而言，如何方便出行也是很重要的问题。
大型出租车公司引进打车软件，以方便外国游客利用手机定位准确约车。东京Hire-Taxi协会推出了从羽田机场到市内的定额优惠服务，如从羽田机场到新宿区一律为7000日元，这比打表计价优惠10%至30%。
中国政府自去年开始对携带境外购买物品入境的个人加大了征税力度，这对中国游客的海外购物带来了较大影响。不过，由于访日游客人数有所增加，消费总额实现了增长。
据日本《读卖新闻》7月20日报道，日本政府观光局19日公布，2017年上半年访日外国游客达1375.73万人次，同比增加17.4%，连续5年创下历史新高。
由于廉价航班增加等，来自韩国和香港等亚洲地区的访日游客不断增加。
按国家和地区来看，最多的是韩国游客，达339.59万人次，同比增加42.5%；中国游客为328.17万人次，同比增加6.7%；美国游客达69.65万人次，同比增加14.0%。
访日游客第二季度消费总额达1.0776万亿日元，同比增加13%，创下季度消费额新高。
消费金额最多的是中国游客，达3682亿日元，同比增加4.3%。中国经济复苏有利于提高民众消费水平，中国游客除一如既往地热衷购买化妆品和食品外，照相机和钟表等高价商品也十分畅销。
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