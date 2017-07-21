“租对象”凸显中国婚姻观念代沟

英媒称，一位曾在农历新年假扮成别人女友的中国女博主说她的经历反映了中国在寻找婚姻伴侣问题上的代际冲突。
据路透社7月19日报道，最近刚刚毕业的法律系学生赵雨晴（音）说她对专为单身男女搜索租伴侣回家过年以便打发亲人催婚的网站和手机应用软件感到好奇。
报道称，新年假期，单身男女往往不得不面对急切强调婚姻大事和确保传宗接代的家人的逼婚。
报道称，有些单身者只好通过租友网站或手机应用软件雇用假扮的男友和女友。
根据路透社记者查询的手机应用软件和网站来看，在繁忙的节日期间，有学历、长得好看的二十几岁的年轻人每天收费3000元至1万元不等。
雨晴在网上发广告说：她想当一次节假日伴侣，只收前往租借人老家的路费。
在700人的响应者中，她选中了王全民（音），一名来自南方农村的三十岁出头的网站经营者。
雨晴告诉前来找她和王全民的摄影记者说：“他被催婚，他租女友的需求是真实的。”这位摄影记者在看到了网上广告和他们的协议之后找到了他们。
报道称，在此次行程期间，这位记者一直跟着他们两人。
今年1月，在出发前往王全民福建老家之前，他们想好了如何告诉王全民父母有关这场假异地恋的详细情况，并确定了此次登门的规则。
雨晴、全民及其母亲说，他们两人到家时，全民的母亲农秀荣（音）尽量让雨晴感到自在，尊重儿子的要求，不打扰两人，也不问他们的事儿。
报道称，雨晴回到北京之后写了一篇博客发表在社交媒体——微信上，她说她在全民的老家度过了一段“完美的经历”。
全民说他决定停止这场骗局，因为他担心可能令母亲生气。他把雨晴的博客传给了母亲秀荣。
在电话采访中，秀荣告诉路透社记者她没有为此生气，她说雨晴的博客让她感动。
她说：“一开始，我不知道他们在骗我。我五十多了，不理解这些年轻人在干什么，但我不生气。”
不过，秀荣说她仍然为儿子找对象的事情发愁。
全民说：“我妈对我的唯一要求就是尽早结婚，这没变。”
对雨晴来说，这次经历突出证明了：在中国，解决婚姻问题的代际冲突仍然很困难。中国农村地区的传统观念仍然很强大。
雨晴告诉路透社记者：“农村这种特殊情况放大了问题本身。他们面临着更紧迫的结婚问题，而这导致了找到真正合适的另一半更是难上加难。”
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