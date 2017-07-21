中国城市上半年蓝天减少 研究称2030年空气或重现清新

英媒称，环保部一名官员说，由于1月和2月的污染，2017年上半年中国空气质量下降，包括首都北京在内的338个城市的平均蓝天数量减少。
据路透社7月20日报道称，环保部官员在7月20日召开的新闻发布会上说，今年4月至6月，随着政府加大污染监督检查力度，空气质量有所改善。
报道称，在冬季，由于居民依赖燃煤发电取暖，中国空气污染往往加重。
环保部7月19日说，今年上半年中国338个地级及以上城市的平均空气质量出现恶化，平均蓝天比例为74.1%，同比下降2.6个百分点。这段时间，这些城市的PM2.5平均浓度为每立方米49微克，同比持平。
今年1月至6月，北京55.3%的日子是好天气，同比下跌了5.8个百分点。PM2.5的浓度同比上升了3.1%，达每立方米66微克。
报道称，上个月，中国任命了一位新环保部部长李干杰。他表示治理全国污染严重的空气、水和土壤是一场“持久战”。环绕北京的河北省将是李干杰的工作重点。
这个重工业省份是中国污染最严重的地区。据估计，三分之一飘到北京上空的污染颗粒来自河北。
港媒称，根据中国、法国和美国科学家的一项新研究，到2030年，中国居民可能会再次呼吸到如同40年前一样的新鲜空气，但前提是中国继续致力于推广更清洁的能源。
香港《南华早报》网站7月20日报道称，7月19日发表在《科学进展》杂志（Science Advances）上的一篇论文说，中国最糟糕的空气污染种类，即PM2.5（大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物——本网注）可能在几年前就达到了平均浓度每立方米约60微克的峰值。
研究称，到2030年，随着越来越多的农村人口进入城市，利用类似天然气和电力这样更清洁、更高效的能源，以及更少使用用于烹饪取暖的煤或干草，PM2.5的平均浓度可能每立方米会减少近5微克。
根据研究人员的计算显示，这种表面上看起来不起眼的变化足以让中国空气质量恢复到上世纪80年代之前的水平，那时中国经济刚刚繁荣起来。
报道称，北京大学城市与环境科学学院的首席科学家陶澍说，这一模式只把城市化进程作为考量因素，其他许多努力也在进一步降低中国的污染水平。
他说，其他驱动因素包括政府对污染者实施更严厉的处罚、应用新生产技术以消耗更少能源，以及类似风能、太阳能和核电这样的可替代能源广泛代替化石燃料。
研究小组在全国各地环境监测站收集的数据显示，这些措施已使近期污染物排放下降，这些污染物诸如：多环芳烃，一种主要致癌化学物质；二氧化硫，一种形成酸雨的化学物；一氧化氮，形成雾霾的重要物质。
陶澍说：“中国经历了污染的惨痛历史，但最糟糕的日子已成过去。我们拥有强有力的证据支持这一结论。这让我们对未来感到乐观。”
报道称，根据陶澍及其同事的估计，到2030年，中国内地70%以上的人口将居住在城市，而目前该比例不到60%。
研究人员对城市化相关环境改善对健康的影响进行预测后发现，通过呼吸更清洁的空气可以阻止约100万过早死亡的案例。
北京清华大学绿色反应工程与工艺实验室教授王金福说，生活在欧洲的老年人可能对中国的处境很熟悉。
没有参与陶澍研究的王金福说：“德国人受够了污染。政府实施了一系列保护环境的措施。到了20世纪90年代，情况大不相同了。”
他还说：“这个情况也将发生在中国，10年或20年后，人们将看到并感受到结果。在用新技术来维持经济增长的同时，减少污染是有可能做到的。”
陶澍说，科学家的发现并不意味着雾霾不再是令人担忧的问题。在北京和上海等大城市，居民会面临改善空气质量进程较慢的问题，因为人口众多导致难以减少某些污染物。
他说：“干净的空气不会在那儿等着我们。我们还需要很多年的奋斗。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost