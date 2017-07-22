中国智能手机品牌在印尼市场份额大幅上升

美国IDC研究公司日前发布报告称，今年第一季度中国内地手机品牌在印度尼西亚智能手机市场的份额为31%，和去年同期的21%相比有了较大幅度增长。
IDC印尼市场分析师里斯基·费布里扬在IDC于19日公布的一份新闻稿中说，由于资金雄厚，中国智能手机品牌在印尼市场上采取了更加激进的扩张战略，包括积极推出新品和举办形式多样市场促销活动。
报告显示，中国手机品牌在印尼市场上主要推出200美元至400美元的智能手机，以吸引印尼的中端消费者。但随着同样主打中端市场的黑莓和小米于2017年第一季度重新进入印尼市场，印尼智能手机市场未来的竞争将会更加激烈。
数据同时显示，包括三星在内的其他非印尼本土手机品牌依然主导印尼的智能手机市场，但市场份额由去年第一季度的51%下降至今年的47%。印尼本土手机品牌的市场份额为17%，同比下降3%。
印尼是东南亚第一大智能手机市场，今年第一季度印尼的智能手机出货量为730万台，同比增长13%，环比下跌15%。该季度印尼智能手机市场出货量前5名依次为三星、OPPO、华硕（ASUS）、印尼本土品牌Advan和联想（包括摩托罗拉品牌）。
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