欧洲央行今秋将为退出量化宽松铺路

欧洲央行20日召开例行货币政策会议，决定维持现行的超宽松货币政策不变。这一决定基本符合市场预期。从欧洲央行行长德拉吉当天在会后释放的信号看，欧洲央行很可能在9月份的货币政策会议上为渐进式退出量化宽松（QE）铺路，明确退出路径和节奏。
维持超宽松货币政策不变
分析人士表示，无论是常规政策工具、非常规政策工具还是前瞻性指引，欧洲央行在当天议息会议声明中的相关表述均与6月份会议声明的表述一致。
在常规政策工具方面，欧洲央行决定维持欧元区三大关键利率不变，其中主导利率（主要再融资操作利率）维持在零的历史最低水平。迄今，零利率已在欧元区持续了17个月，而隔夜存款负利率已经持续了37个月。
非常规政策工具方面，欧洲央行决定现行每月600亿欧元的资产购买计划持续到今年年底，并表示必要时将延长该计划。同时，到期债券本金的再投资也将伴随资产购买计划而持续。
前瞻性指引方面，欧洲央行重申其对欧元区关键利率将保持在现有水平的预期，并表示持续时间会远超资产购买计划持续的时间。同时，欧洲央行在议息会议声明中仍保留了“在出现不利情况时随时准备在规模和（或）持续时间上扩大资产购买计划”的表述。
通胀回升尚不能自主可持续
分析人士认为，德拉吉在当天新闻发布会上的讲话整体偏“鸽派”。德拉吉在讲话中强调欧洲央行理事会成员一致决定维持现有的前瞻性指引不变，并一致决定不为讨论调整货币政策设定具体日期。
关于对欧元区经济复苏和通胀回升的判断，欧洲央行完全延续了此前的立场，认为欧元区的全面复苏继续加强，上下行风险基本保持平衡，名义通胀率受能源价格下跌拖累，核心通胀率仍然增长乏力。德拉吉重申，目前推高通胀水平仍依赖于欧洲央行的超宽松货币政策，欧元区通胀变化仍未能满足其年初设定的退出宽松货币政策的条件，尤其是在通胀回升的自主可持续性方面。
德拉吉明确表示，尽管有好转迹象，但目前的通胀“没有达到应有水平”，名义通胀率未来数月仍将出现波动。为此，他认为应“坚持、耐心和审慎”，尤其是对工资和物价回升至目标水平保持耐心。
9月或为退出QE布局
欧洲央行按兵不动令欧元对美元汇率当天一度回落至1比1.1483，欧洲主要股指也一度冲高。然而，随着投资者从德拉吉的“鸽派”措辞中捕捉到“鹰派”的蛛丝马迹，比如其“（关于调整货币政策的）讨论应该在秋天进行”的暗示，欧元对美元汇率快速反弹至1比1.16上方，并触及23个月高点1比1.1655。
有调查显示，市场目前仍普遍预期欧洲央行在9月份的议息会议上就退出QE作出决定，或至少释放明确信号，因为届时欧洲央行将公布最新的宏观经济预测报告，包括对欧元区经济增长和通胀的预测。
德拉吉说，欧洲央行目前仍面临很多不确定性，需要更多的信息，不希望在信息不充分的情况下被迫作出政策决定。他表示，欧洲央行可以从9月份的宏观经济预测报告中得到更多信息。
分析人士指出，将于8月底在美国杰克逊霍尔召开的全球央行年会可能是观察欧洲央行9月份行动的一个窗口，未来两个月欧元区的通胀数据也是重要参考变量。目前，市场预期欧洲央行将于2018年开始逐渐退出QE，并于2019年年底启动加息。
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