全球最先进数码经济体排名 中国香港位居第九新加坡第六

据香港《大公报》报道，有美国大学与信用卡公司进行联合研究，分析60个国家和地区自2008年至2015年的数据，研究评估全球最先进数码经济体，中国香港排第九名。
美国塔夫斯大学弗雷切尔与万事达信用卡公司进行联合研究，并于日前公布的2017年数码进化指数（Digital Evolution Index）报告。
全球排名上，占据三甲位置的是挪威、瑞典和瑞士，新加坡排名第六，中国香港排第九；至于亚太区方面，新加坡夺冠，韩国居第二，中国香港紧随其后于第三。研究显示，新加坡在推动数码经济和互联网普及化的成果显著，在亚太区数码进化速度最快。
DEI以四项指标评估一地区或国家是否具备数位经济的成熟条件，包括供应，即网络可达度及交易基础建设；顾客对数码科技需求，消费行为与潮流；创新，科研技资及初创企业；制度，即政府效能及其商业角色；相关法律与规范、鼓励数位经济的措施。
另外，研究又把不同地区及国家分类为“领先”、“停滞”、“爆发”及“警惕”，中国香港、新加坡、英国及日本等被列为领先型，即这些市场显示出高水平的数码化发展，同时继续引领创新和增长。韩国及澳洲等国被列为停滞型，即过去于数码化方面曾有强劲增长，惟现时渐放缓，有落后的危机。
报告也针对各国各地区人们的数码信任程度进行研究，并发现中国人的数码信任程度最高，紧随其后的是新加坡人。
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