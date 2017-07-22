美将首次向中国出口大米

据美国哥伦比亚广播公司7月20日报道，美国农业部部长桑尼?普度20日宣布的一项新协议显示，美国的米农将第一次能够将大米出口至中国。
报道说，这项协议是美国农业部官员和中国政府进行了十多年的协商之后，才达成的。
美国农业部部长普度在一次新闻发布会上将该协议称为“具有巨大发展潜力”的良机。
报道说，中国是最大的大米消费国、生产国和进口国。美国农业部的数据显示，中国每年都要进口约500万吨大米。
美国稻米联合会发言人迈克尔?克莱恩(Michael Klein)称，2001年中国加入世界贸易组织时，两国签订了严格的病虫害和病原体协议，因此，美国米农无法向中国出口大米。但双方经过十年的协商之后一个让美国米农兴奋的协议已经达成。克莱恩称：“在美国我们有很高的食品质量标准，这是中国人非常感兴趣的地方”。美国稻米联合会与美国农业部就这一协议进行了合作，克莱恩指出，由于需要进行最终检测，可能还需要几个月的时间才能装运大米。
报道说，美国水稻种植区主要集中在六个州：阿肯色州、加利福尼亚州、路易斯安娜州、密西西比州、密苏里州以及得克萨斯州。
两周前，美国牛肉再次得以进入中国市场。农业部部长普度与美国驻华大使特里?布兰斯塔德一道，在北京亲手切下了一大块来自内布拉斯加州的上等肋排以示庆祝。
加州农民克拉奇菲尔德说，由于许多水稻种植区的农民希望尊重水稻，以及尊重水稻与亚洲历史间的文化联系，所以他们的极有可能要缩减庆祝的规模。不过克拉奇菲尔德补充道：“我猜不少农民今晚晚饭会为了大米而干一杯。”
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