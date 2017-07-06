中国人工智能规划:产业规模超万亿 2030年成全球领导者

美媒称，20日，中国制定了一项发展规划，希望在2030年成为人工智能领域的世界领导者，打造规模超过1万亿元的本土产业。
据美国《纽约时报》网站7月21日报道，国务院发布的这项政策阐述了中国政府最高层的意图：全球第二大经济体将投入大量资金，以确保企业、政府和军队跃升为人工智能技术的全球领先者。很多人都认为，人工智能有朝一日会成为计算机技术的基础。
而与此同时，美国却在削减科学资金。特朗普政府提交的预算案建议削减一些传统上支持人工智能研究的机构的资源。而诸如高性能计算等领域的经费削减，也将影响到人工智能辅助工具的开发。
报道称，中国的实力，特别是先进技术和新技术上的实力，长期落后于发达的邻国以及欧美发达国家。但是，一个为期数十年、追赶西方的产业政策已经给中国带来了红利。
专家们认为，中国有越来越多的学科都取得了长足进展，人工智能就是其中之一。
报道称，北京对人工智能的兴趣已经引起了美国防务机构的警觉。
在这个新政策提出的时间表中，政府希望到2020年，中国公司和研究机构的总体技术和应用与美国这些居于世界先进水平的国家同步。之后再过5年，要求在特定领域实现重大突破，人工智能成为中国“经济转型的主要动力”。
到了最后阶段，即2030年，中国将“成为世界主要人工智能创新中心”，而这反过来又将为中国“跻身创新型国家前列和经济强国奠定重要基础”。
报道认为，像这样的高级别声明，也是向全国各地的地方政府和公司发出一个信号。
这个新计划正式确定了一个之前在中国就已经广为人知的侧重点。很多地方政府都已经根据各种线索制定了特别的人工智能计划，建成了专注于A.I.研究的中心。
许多地方正在人工智能上投入数以亿计的美元，有些地方的投入甚至更大。6月份，在北京以东的城市天津，市政府表示计划提供50亿美元的资金来支持人工智能行业，而且还划出了一片20多平方公里的土地来建设“智能产业园”。
报道称，这一倡议也有可能会席卷中国私营企业。近年来，该国互联网搜索巨头百度已经在硅谷运行着一家人工智能研究中心，它在今年还宣布，将与政府合作，建立一个新的实验室。
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