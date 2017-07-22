特朗普推广“美国制造”说易行难

美媒称，美国总统特朗普鼓励美国人购买“美国制造”的商品，然而这比表面上看起来要困难得多。即便特朗普本人也难以做到。
据美联社7月19日报道，特朗普用来签署法律的镀金笔是在罗德岛组装的，但笔上的雕刻和喷漆是在中国完成的。他为展示美国工业实力而摆出的波音飞机，有30%是外国制造的。本周，为展示美国制造而停在白宫外的一辆消防车，其10%的零部件是国外的。
报道称，在21世纪的全球经济中，几乎没有什么产品完全是美国制造的。美国制造商依赖全球供应链，许多人购买外国商品，原因很简单，因为它们的价格较低。
即使是那些喜欢只买美国货的人，也越来越难以确定哪些产品符合这一标准。
凯托学会贸易分析师丹·伊肯森说，当人们感到有必要购买美国本土产品时，他们一般会花更多的钱，这意味着他们在其他事情上的支出或是储蓄变少了。
报道称，在本周庆祝美国制造的庆典上，特朗普尚未承认这种微妙之处。相反，他认为只购买美国货将创造更多的国家财富。
特朗普17日说：“当我们购买美国制造的产品时，利润会留在这里，收入会留在这里，最重要的是，这些工作会留在美国。”
特朗普还表示，他将保护美国的制造业。他还承诺打击“外国商品的掠夺性在线销售”，他说这些产品“绝对扼杀”了美国的零售商店。
报道称，特朗普面临的挑战是，大多数美国人更有可能从国外选择成本较低的商品。
去年，美联社与GfK的一项调查发现，美国人说，如果外国产品更便宜，他们更愿意购买外国制造的商品，而不是美国制造的商品。当被问及更愿意买外国制造的50美元的裤子还是美国制造的85美元的裤子时，67％的人说他们购买国外的裤子。
调查发现，家庭收入的差别几乎不影响这方面的选择。年收入超过10万美元的美国家庭与收入较低的人群一样，也会购买国外制造的价格较低的商品。
哥伦比亚大学的经济学家阿米特·坎德尔瓦尔的研究发现，廉价的进口商品给那些无法负担日常开支的美国穷人带来了巨大的好处。坎德尔瓦尔表示，低收入家庭把更大一部分收入用于购买食品和服装等基本商品，而这些商品的价格往往反映了来自海外的廉价供应。相比之下，更富裕的家庭往往会花更多的钱在服务上，从健身房会员到儿童教育。
他说，如果特朗普要提高某些进口商品的关税，就像他鼓励的那样，推动美国制造，那么低收入家庭将不得不在更高的价格中求生。
他说：“这对穷人造成的伤害远超过富人。”
报道称，那些试图将更多生产转移回美国的企业往往不得不承担更高的成本。博尔曼帽子公司去年将工厂从中国迁回宾夕法尼亚州。从那以后，该公司一直很难盈利。
报道称，该公司每顶帽子的成本是在中国生产时的两倍，部分原因是宾夕法尼亚州的工人们不像中国南方工厂里工作的工人那样经验丰富，手艺娴熟。
报道称，更广泛地说，制造业的全球化使人们更难确定哪些产品算是真正的美国制造。
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