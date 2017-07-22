下令停止中情局在叙秘密行动 特朗普被批向普京彻底投降

据媒体报道，美国总统特朗普下令中央情报局停止私下向叙利亚反对派提供武器。《华盛顿邮报》援引政府人士的消息称，特朗普是在大约一个月前与中情局局长蓬佩奥和国家安全事务助理麦克马斯特会晤后作出这一决定的。
该举措尚未得到官方证实。中情局自2013年起在时任总统奥巴马的领导下开始了秘密提供武器的计划。这个情报机构为叙利亚反对派提供轻型武器和弹药。
政府官员对《华盛顿邮报》表示，特朗普停止该计划的决定反映了他有兴趣寻找与俄罗斯合作的途径。莫斯科是叙利亚总统巴沙尔•阿萨德的重要盟友之一。
特朗普在大约两周前首次与俄罗斯总统普京会面。同时两国政府宣布在叙利亚西南部实施停火。政府官员称，停止提供武器的决定并非停火的前提条件。
尽管如此，多方人士仍将此举视为对俄罗斯的重大让步。一位不愿透露姓名的政府代表说：“普京赢了。”美国政府在叙利亚与“伊斯兰国”组织(IS)作战。美军对该恐怖组织进行空袭，并在地面上通过训练和供应武器的方式给予叙利亚民主军支持。这些武器供应与中情局的秘密计划无关，而是五角大楼的行为。
【英国《泰晤士报》网站7月20日报道】据了解，特朗普总统将结束中情局支持叙利亚叛军与巴沙尔政权作战的秘密行动，这一举动被迅速称为俄罗斯的胜利。
此举不会影响美国支持叙利亚叛军打击IS的单独行动。白宫官员已经承认说：“关于巴沙尔，我们不得不接受一个政治现实。”奥巴马执政时期的一位官员说，特朗普终止了反巴沙尔计划，却没有让克里姆林宫付出代价，这等于放弃了讨价还价的筹码。
国家安全委员会发言人没有回应记者的评论请求。强硬的共和党参议员林赛•格雷厄姆在推特网站上说：“如果这是真的——我希望不是——这就将是对巴沙尔、俄罗斯和伊朗彻底投降。”
【美联社华盛顿7月19曰电】特朗普总统频频向俄罗斯示好的做法导致他曰益与国家安全顾问和外交政策顾问们出现不合，这些人一直敦促他在与这个对手打交道时采取更谨慎的态度。
总统与他的高级顾问之间这种令人不安的关系本周进一步恶化，因为有消息称特朗普和俄罗斯总统普京最近在德国的二十国集团领导人峰会上进行了一次长时间的餐间对话。这引起了顾问们的警惕，他们对这位总统不顾外交礼仪和媒体而向俄罗斯示好的倾向感到担忧。
一些高级顾问，包括总统国家安全事务助理麦克马斯特，一直告诫说不能信任普京。从情报官员变身政客的普京素来以能让会谈朝着对自己有利的方向转变而闻名。
曾经与特朗普的高级顾问会晤过的三位外国官员说，特朗普和他的俄罗斯事务团队存在一种不一致的“混乱信号"。他们强调说，美国缺少一种明确的政策。美国官员也表达了这种看法，其中一人说总统的做法令外交官和情报官员“无语”，尤其是考虑到俄罗斯插手美国选举的证据。
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