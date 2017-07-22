115家中企跻身 《财富》 世界500强 中美平分互联网天下

外媒称，据财富中文网数据，在新公布的美国《财富》杂志世界500强榜单中，大中华区的上榜公司数量连续第14年增长，今年达到了115家。阿里巴巴和腾讯首次进入这张基于营业收入排名的知名榜单。
据路透社7月21日报道，今年有10家中国公司首次上榜，除了上述两家互联网服务和零售公司外，还包括安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、碧桂园、苏宁云商、厦门建发集团、厦门国贸控股集团和新疆广汇。
美国沃尔玛百货公司连续四年排名世界500强第一位，2016年营业收入达4858.7亿美元，同比提升0.8%。排名前三阵营中的其他两家为中国公司——国家电网和中石化集团。中石油和日本丰田汽车分列第四和第五。
同时公布的利润榜显示，除了排在第一位的美国苹果公司，其余前四强均为中国的商业银行——工商银行、建设银行、农业银行和中国银行。
美国今年有132家公司入榜，日本有51家。虽然中国在上榜公司数量上远远超越排在第三位的日本，但是除金融业之外，日本上榜主体是10家电子和通信行业公司和10家汽车制造业公司，来自具备创新能力的优势行业。
作为对比，中国除了金融业，上榜最多的行业分布是19家能源、炼油、采矿公司和14家房地产、工程与建筑公司。不过，今年值得一提的是：随着阿里巴巴、腾讯上榜，加上去年首次上榜的京东，在全球六家互联网服务大公司中，中国和美国各占一半。美国的三家为亚马逊、谷歌母公司“字母表”公司以及今年新上榜的社交媒体巨头脸书。
本次上榜的中资金融企业中，除了四大国有银行外，还有中国平安（第39位）、中国人寿集团（第51位）、中国人保集团（第114位）、安邦保险集团、交通银行（第171位）、招商银行（第216位）。其中安邦保险集团首次入榜，就名列第139位。
中国房地产企业今年排名提升较快，绿地控股居第277位，较去年名次上升34位，是排名最为靠前的以房地产为主业的中国企业；万科排名亦提升49位至第307位；中国恒大排名更是提升158位至第338位。今年入榜的房企还有万达集团和碧桂园等。
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