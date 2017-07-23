印度为结束边界对峙提条件

境外媒体称，北京和新德里一个多月来剑拔弩张，双方官员都担心发生军事冲突。
据德国之声电台网站7月20日报道，印度政府20日表示，已准备就双方撤回边境部队与中国展开谈判，以结束两国在喜马拉雅高原地区的边界对峙。
印度外交部长苏什玛·斯瓦拉杰20日表示，印中2012年达成的一项协议规定，印中两国应与不丹协商解决边境争议问题。在中国要求印度撤军后，印度已准备与中国展开谈判。
中方则多次重申，中国在洞朗地区修路合理合法，完全是在本国领土展开正常建设工程。
斯瓦拉杰20日在出席议会会议时，指中国军队使用推土机和挖掘机在洞朗地区兴建设施，意图改变现状。过去，中国人曾在该地区修建临时道路。印度外长说：“如果中国单方面改变三国边境的现状，便关系到印度的‘安全考量’。”
斯瓦拉杰说，中国一直要求印度从该地区撤军。她说：“如果中国想讨论该问题，双方都应撤回自己的军队，然后开展对话。”
新近的军事对峙发生在西藏最南端，印度称有关地区属不丹领土，不丹也对该地区提出主权声索。
印度从东北锡金邦派遣军队越界进入不丹。中国以关闭附近的一个边境口岸作为反制。
7月26日至28日，印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔将前往中国，出席在北京举行的金砖国家安全顾问会议。与会国家包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非。估计，中印边境危机也是此次会议讨论的议题。
据香港《南华早报》网站7月20日报道，印度20日称，愿与中国就双方撤回各自部队以结束在喜马拉雅山区的对峙举行会谈，但北京坚持要对方先撤回部队。
双方在西藏最南端一个地区所陷入的不断升级的冲突已持续一个多月——印度盟国不丹也声称对该地区拥有主权。这场危机是在中国工程队伍开始修建一条通往洞朗地区的公路时爆发的。
中国外交部表示这一道路工程是在本国境内进行的，并敦促印方立即无条件撤走部队。中国外交部发言人陆慷说，印度边防人员非法越界进入了中国境内。中国驻孟买前总领事刘友法告诉中国国际电视台，越界的印军只有三个选择：撤军、被俘、被歼。
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