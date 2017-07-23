马斯克称获准在美建“超级高铁”：从纽约至华盛顿只要29分钟

亿万富翁企业家埃隆.马斯克说，他获得了“政府的口头批准”，以建造一条用于从纽约到华盛顿高速交通的隧道，该隧道可能在今年年底前破土动工。马斯克没有透露谁给了他这项批准，并且他承认该协议尚未完成。
不过白宫确认，它同马斯克及其钻孔公司的管理人员就该隧道问题进行了“积极讨论”。但白宫发言人也未透露谁同马斯克进行了谈话，以及马斯克本人是否会见了政府官员。
白宫在一份声明中说:“迄今为止,我们进行了富有前景的谈话。我们致力于具有变革性的基础设施项目。我们相信最好的解决办法通常都来源于独创性和私营部门的推动。”
钻孔公司在其声明中说，有关该建议的反馈是积极的，并且它“在隧道计划方面已获得了关键政府决策者的口头支持”。它期待得到正式批准以在今年晚些时候破土动工。
马斯克经营着特斯拉汽车公司和太空探索技术公司等企业。他还是所谓“超级高铁系统”的支持者。在该系统中，座舱在真空管道中高速运行。
马斯克说，超级高铁隧道可以把人、汽车和自行车在29分钟内从纽约运送到华盛顿。目前搭乘全国铁路客运公司的“阿塞拉”号快速列车从纽约到华盛顿要花近3小时。马斯克表示，该系统在费城和巴尔的摩还有车站。
在后来的一条推文中，马斯克说，钻孔公司的优先任务是建造隧道,以缓解洛杉矶的交通。此后,他希望在东海岸以及洛杉矶到旧金山各建一个超级高铁系统。他说，芝加哥已就建造一条通往奥黑尔国际机场的高速隧道跟钻孔公司逬行了谈话。
马斯克说，要获得最后批准还需要做很多工作,但他乐观地认为这很快就会实现。他敦促支持者帮助加快这一过程。
但一些人对他的时间安排表示怀疑。他们指出，马斯克必须从数十个角色——包括联邦、州和地方官员那里获得批准。纽约市长白思豪的发言人埃里克•菲利普斯发推文说:“这对市政厅来说是新闻。”
费城市政府发言人迈克•邓恩说，马斯克尚未同当地官员接触。他说:“在变成现实之前，这种尚未获得证明的技术面临着许多障碍。”
但这些推文至少显示，马斯克还在同白宫接触。特朗普总统今年早些时候让马斯克进入白宫有关商业和制造业的两个委员会任职。但马斯克6月退出了这两个委员会，因为当时特朗普宣布要让美国退出巴黎气候协定。
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