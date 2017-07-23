“新四大发明”塑造中国创新形象

“卖煎饼的大妈都有支付宝”——来华留学生感受到了科技让他们在中国的生活更便利。
“中国正在进入一个新的创新时代”——国际组织驻华官员指出这种现象之下的深层变化。
“推动了中国乃至全球经济发展”——国外市场咨询公司专家看到了巨大的经济影响。
中国生活越来越高的科技含量让外国友人津津乐道。在一项由“一带一路”沿线２０国青年参与的评选中，高铁、支付宝、共享单车和网购被称作中国“新四大发明”。曾以古代“四大发明”推动世界进步的中国，正再次以科技创新向世界展示自己的发展理念。
“卖煎饼的大妈都有支付宝”
“我在中国出门可以不用带钱包，拿一个手机，就能买所有想买的东西，吃所有想吃的东西，连卖煎饼的大妈都有支付宝。”来自柬埔寨的华裔留学生林金隆说。他显然很爱美食：“在这里想吃东西可以网上叫外卖，很方便，但在老家想吃什么的话必须要出门。”
在北京外国语大学丝绸之路研究院请“一带一路”沿线２０国青年谈谈“最想带回家的中国生活方式”时，林金隆首先选择了支付宝和网购。北外丝绸之路研究院执行院长吴浩告诉新华社记者：“当时这个访谈结果出来后，很集中就是在高铁、支付宝、共享单车和网购这四个方面，所以总结成‘新四大发明’。”
“它们都跟科技有关，说明中国的科技创新很大程度上提升了民众的生活质量，‘一带一路’沿线国家来华留学青年对这一点有深刻体会。”吴浩说。
许多在中国生活的国际组织官员也感受到了这一点。世界卫生组织驻华代表施贺德是一名自行车爱好者，他的微信头像就是一辆自行车，经常在朋友圈转发有关中国兴起共享单车的消息。他说：“共享单车让骑行回归人们的生活，因为它既便捷又便宜。”他认为共享单车更加人性化地满足了人们点对点的出行需求，让公共交通变得更有吸引力，更方便。
当然施贺德也没有忘记本行：“共享单车还能降低交通拥堵，并能鼓励人们多运动，这有利于身心健康。这些都有助于我们的城市向‘健康城市’转型。”
“中国正在进入一个新的创新时代”
共享单车并不仅仅是一辆自行车，其背后有着卫星定位系统、移动支付、大数据等诸多科技成果支撑。中国创业者在全球率先将这些科技元素结合到一起，开发出共享单车模式，最近已开始进军新加坡、英国等海外市场。
施贺德在谈到这个现象时说：“中国正在进入一个新的创新时代。”他认为深层原因是“国家投入了大量资金到创新之中”，从而诞生许多创新成果，让人们有更多选择，改善生活质量。
美国创新研究机构“硅谷龙”创始人丽贝卡·范宁认为：“中国科技创新进展迅速。”她经常来中国访问，深入研究了多家中国高技术公司的成长历程，著有《硅谷龙：中国如何打赢高技术竞赛》一书。她提到，虽然移动支付和网购等科技起源于美国，但中国快速跨越了个人电脑和大型购物商场时代，已经领先美国，“中国的移动业务在很多方面都处于领先地位”。
日本科技振兴机构中国综合研究交流中心专家米山春子感叹：“中国生活中的科技应用太多了！”她同样举了高铁、支付宝、共享单车等例子，认为近十年来日本在创新发展等方面比不上中国。
“推动了中国乃至全球经济发展”
英国弗雷斯特市场咨询公司首席分析师戴鲲在谈到“新四大发明”时说：“虽然不是所有这些概念、商业模式或相关科技都起源于中国，但这些产品和服务都改善了旅行者、消费者和市民的体验，推动了中国乃至全球经济发展。”
创新为中国经济发展提供源源不断的动力。刚刚出炉的上半年经济数据显示，中国国内生产总值同比增长６．９％，继续扮演着世界经济增长“主引擎”的角色，而２０１６年科技进步对中国经济发展的贡献率已上升到５６．２％。
许多外国人士都希望能借助中国成果推动本国经济发展。林金隆说，柬埔寨只有两条铁路，速度也很慢，３００公里要开约８小时，而他坐高铁从北京到天津，１００多公里只要半个小时。
“中国人常说‘要想富，先修路’，如果柬埔寨有高铁的话，经济就会发展很快。”林金隆说。
“小林讲的这些，体现了‘一带一路’沿线国家青年希望把中国生活中的科技成果带回去，与自己国家的发展对接起来，”吴浩说，“而在更大的意义上，‘新四大发明’向外传播，可以说是体现了中国‘创新、协调、绿色、开放、共享’的五大发展理念，在世界舞台上彰显了中国风格、中国气派。”
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