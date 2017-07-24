杜特尔特发表国情咨文 感谢中国帮助 对美诸多不满

外媒称，菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特24日发誓要继续推进其具有争议并且已经导致数千人死亡的禁毒战，还敦促议员支持“以眼还眼”的死刑制度。
据法新社7月24日报道，杜特尔特在一年一度的国情咨文演讲中花费很大篇幅推销其有关法律与秩序的政策。这些政策使得杜特尔特受到许多菲律宾人的欢迎，但也遭到人权组织和其他批评人士的谴责。
杜特尔特对国会两院议员说：“不论需要多长时间，打击毒品的斗争都将继续下去，因为毒品是诸多恶行和苦难的根源。”
警方报告称，自杜特尔特去年6月30日就职以来，警方已经在禁毒战中杀死3200人。另外还有2000多人死于与毒品有关的犯罪。
杜特尔特还敦促议员恢复死刑。他说：“在菲律宾，真的就是以眼还眼，以牙还牙。杀人者必须偿命。只有这样才能扯平。”
菲律宾国会众议院今年通过了一项恢复死刑的法案，但尚未在参议院获得通过。
在外交政策方面，杜特尔特强调他与中国发展更密切关系的决定。他感谢中国为基础设施项目提供资金，甚至无偿帮助在马尼拉的主要河流上修建大桥。
杜特尔特坚称，构建与中国的密切关系有很多长期利益，并且再次表达了对美国的诸多不满。
他说：“我们通过双边对话与中国发展更密切的关系，这带来南海紧张局势的缓和和谈判环境的改善。”
另据美联社7月24日报道，尽管受到国内外的批评，但杜特尔特说他将继续对毒品实施严厉打击，并且警告称吸毒者和贩毒者只有两个选择：进监狱或下地狱。
他24日在年度国情咨文演讲中说：“不要试图用坐牢或国际法院来恐吓我。我情愿余生在监狱中度过。”他的这番话赢得了观众席中的菲律宾国家警察总监罗纳德·德拉罗萨和其他支持者的掌声。
此外据路透社7月24日报道，菲总统杜特尔特24日表示，他将新征3.5万到4万名士兵并采购飞机和无人机，从而在未来两年内打造一支能够在各个战线作战的军队，以对抗叛乱分子。
杜特尔特说，安全威胁在菲律宾内日益严重，军队需要更多士兵和更现代化的装备以应对那些挑战。
他对记者说：“今天的需求对于一支强大的军队来说是必要的。我将打造一支能够在各个战线作战的军队。”
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