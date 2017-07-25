英国推出新规掌控无人机

无人机在全球越来越受欢迎，同时也给航空业带来了威胁。在这种情况下，英国将要求众多业余无人机操作员向政府登记，参加考试，以确保他们正确使用无人机。根据美国联邦航空局和欧洲当局的记录，越来越多的无人机飞至靠近客机的危险距离。甚至有几次在探测到无人机可能威胁航班时，机场不得不暂时中断运营。
英国政府表示，政府决定采取行动是因为有研究显示，重量仅为400克的无人机就有可能破坏直升机的挡风玻璃。不过政府的一份新报告显示，重量在两千克及以上的无人机模型才能破坏高速飞行客机的挡风玻璃，缓解了人们对发生这种情况的担忧，因为大部分遭遇无人机的情况都出现在飞机起降阶段。
尽管如此，英国民航飞行员协会表示依然需要采取行动。这一游说组织在声明中说：“报告显示，很容易获得并由任何人操控的无人机能撞碎或直接穿过客机挡风玻璃，或者毁坏直升机旋翼。”该组织还补充道：“那些撞击将产生灾难性后果。”
英国运输部官员马丁 •卡拉南周六表示，重量在250克以上的无人机都需要登记。无人机操作员还需要参加考试，证明他们了解英国安全、安保以及隐私规定。
美国联邦航空局曾试图强制性要求小型无人机操作员注册，但是联邦法院今年年初驳回了这项规定，认为它违反法律。由于非法使用的无人机多次干扰繁忙的机场，迪拜政府试图打击无人机飞行。英国政府仅在今年就记录了 40多起疑似无人机过于靠近飞机的事件。
卡拉南表示，英国试图在无人机的商业潜力以及安全需求之间保持平衡。他说：“我们将优先保护公众，同时最大程度地发挥无人机的潜能。”某些最小最便宜的玩具无人机不会受到影响，但很多以相对低廉的价格在网上或当地电子产品商店出售的携带摄像机的无人机将受到新规定的影响。
为了避免无人机飞进机场或核设施等敏感地点，英国政府还将加强所谓的电子围栏规定。该规定要求无人机制造商对设备进行设置，根据自带的GPS定位系统，确保无人机不会飞进禁飞区。英国的机场游说组织表示，政府应该迅速采取行动掌握点子围栏技术。
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