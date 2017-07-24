日本和印度有能力在高加索与中国抗衡吗？

唐纳德•特朗普在美国总统大选中获胜，导致很多亚太国家重新思考在亚太地区的对外政策战略。在此背景下，曰本与亚美尼亚现在正在形成的关系就意义重大了。
如今，中国在这个地区曰趋活跃，在亚美尼亚开展了大量项目。埃里温与北京就两国在经济、政治和军事技术领域的合作签署了很多协议。亚美尼亚也同意参与中国的“一带一路”倡议。除此之外，北京官方对修建连接埃里温与德黑兰的铁路项目也表现出极大的兴趣。
虽然中国与亚美尼亚的关系充满活力，但是中国也在与格鲁吉亚和阿塞拜疆对话。因此，北京正在传统上被视为俄罗斯势力范围的地区广泛撒网，以获取政治影响力。
看来中国是第一个领悟到与亚美尼亚合作具有长期优势的亚洲国家。而且，考虑到华盛顿与布鲁塞尔的地位削弱，北京有望成为支配性角色——不仅是在亚美尼亚，而且是在整个地区。
毫无疑问，埃里温和北京将在双方务实利益的基础上继续开展双边合作。但是，从经济角度看(对中国来说这是最重要的)，深化与阿塞拜疆的对话对北京更为有利可图。阿塞拜疆并不信任俄罗斯，且正深陷与西方的危机中，中国可成为该国的另一个选择。
出于这个考虑，埃里温应客观地关注政治多样化问题。在此背景下，如果与曰本和印度进行三方对话，那么亚美尼亚则可能变得非常有吸引力。今天，德里和东京都有志于遏制中国过度的影响力，不仅是在亚太地区，而且是在欧亚大陆的不同区域。
鉴于埃里温深知中国与巴基斯坦之间的战略联盟——巴基斯坦尚不承认亚美尼亚共和国的独立，并向阿塞拜疆提供军事技术援助，而亚美尼亚有兴趣扩大与日本和印度的政治及军事技术关系。这样一来，如果阿塞拜疆能够使用购自巴基斯坦的攻击性武器，那么亚美尼亚也能够从印度购买反导系统。
不久前，印度副总统穆罕默德•哈米德•安萨里率领的代表团访问了埃里温。值得指出的是，25年来双方首次讨论了地区安全问题，包括解决亚美尼亚与阿塞拜疆的冲突问题。这个话题尤为引人关注，因为阿塞拜疆支持巴基斯坦在克什米尔问题上的立场。
随后，谢尔曰•萨尔基相总统在埃里温接待了日本外务省政务次官一行。双方指出了亚美尼亚与日本双边关系发展的积极势头。据说，最近越来越频繁的互访也表明了亚美尼亚与日本已做好扩大政治对话的准备。
基于这些互动，今天我们不仅看到亚美尼亚与曰本、印度的关系在不断深化，而且可以看到高加索地区正在形成新的力量中心。
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