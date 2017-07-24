新能源汽车产销两旺 新形势带来新机遇

2016年，中国新能源汽车产量达到50余万辆，而2011年这个数字还只是1万辆。5年增长约50倍，中国新能源汽车发展迎来快速增长期。
中国汽车工业协会秘书长助理何鹏在2017第二届中国（广州）国际新能源、节能及智能汽车展览会上说，目前中国已经成为全球最大的新能源汽车市场，2016年实现了新能源汽车资源供给能力、年产销量、保有量、公共类充电桩建设及运营数量多个世界第一。
罗兰贝格近日发布的《2017年第二季度全球电动汽车发展指数》报告也揭示了这一趋势：中国在电动汽车发展指数排名中取得全球第一。
“中国电动汽车实现产销两旺，有赖于相关技术取得突飞猛进的发展。”何鹏说，“以电动汽车关键部件电池为例，五年前中国电动汽车续航里程只有100公里，现在电池成本减少了近一半，性能提高30%，续航里程提升至300公里。”
电池成本降低、性能提高，使更多大型商用车也开始进行电动化尝试。在广州举行的本届展会上，除了国内外知名车企带来的重磅新能源、智能乘用车型之外，国内车企带来的新能源商用车也是一大亮点。
新能源汽车已经走入公共交通领域，物流车、冷藏车、旅游观光巴士以及城市公交车都有成熟的新能源车型上线使用。截至2016年底，全国新能源公交车总量已超过16万辆，新能源出租汽车达到1.8万辆。
“全球汽车产业的生态正在重塑，新能源汽车和智能网联汽车已经成为中国从汽车大国向汽车强国转变的重要机遇。”中国机械工业集团有限公司副总经理丁宏祥说。
在这一形势下，“造车新势力”不断涌入中国的新能源与智能汽车行业。中国汽车技术研究中心的数据显示，中国新能源汽车企业已超过200家，其中有北汽、上汽、长安等传统车企，也有互联网公司、通信企业入局。
“在新能源汽车领域国内外都有很多跨界合作与尝试。”北京汽车集团有限公司新能源汽车管理部部长詹文章说，“‘造车新势力’的影响力不容小觑，互联网背景企业的加入是新鲜血液，促进了汽车产业不断革新升级。”
在新能源汽车智能化、网联化发展趋势下，凭借自己在通讯领域的专业优势，中国移动开始布局汽车行业，为汽车智能网联化改造提供整套解决方案。
在本届车展上，记者看到中国移动推出了4G智能后视镜等车载智能产品，通过语音识别等功能为车主提供智能化服务以及安全辅助。此外，科大讯飞、喜马拉雅等人工智能公司和互联网公司也正在智能网联新能源汽车领域发挥所长。
“智能网联是新能源汽车的发展方向。网联化可能成为中国汽车‘逆袭’的重要契机。”中国移动交通行业解决方案部总经理严茂胜说。
除了新势力，还有新模式。“众筹众创、共享空间、分时租赁、共享汽车等新兴商业模式崛起给了新能源汽车新的发展机遇，有些尝试已经取得了不错的效果。”国机智骏汽车总裁张欣说。
共享汽车平台响响租车执行总裁胡古月说，目前响响租车在广州和湛江共投放400辆车，全部都是新能源汽车。
在产销两旺，新业态、新模式涌现的繁华背后，也要看到新能源汽车在技术上与先进水平的差距。严茂胜说，中国新能源汽车的市场前景非常广阔，但决定汽车行业未来格局的归根到底还是车辆本身。中国新能源汽车的未来，还需要通过技术突破以及提高车辆整体性能来实现。
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