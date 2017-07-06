中国国企改革拒绝淡马锡模式

中国的决策者们大部分已否決通过金融控股公司(这些公司旨在最大限度提高收益)管理国企以去掉国企政治色彩的计划。即将出台的中国国企改革计划的内容是一个最新迹象，表明提高国企效率和盈利能力的目标正退居次位，而首要目标是确保国企能支持政府的宏观经济和产业政策。
使用控股公司是基于新加坡财富基金淡马锡的一种模式，它曾被视为介于国企私有化与现行制度之间的中间道路。在现行制度下，高管任命要经过中共的批准，而且政治考量往往优先于商业考虑。但据官方媒体《上海证券报》报道，中国财政部和国务院国有资产监督管理委员会计划将淡马锡模式控股公司的数量限制在两三个以内，未来央企数量有望从目前的101家整合重组至90家以内。
这一即将发布的计划是由财政部和国资委基于2015年通过的国企改革纲领制订的。国资委现在对淡马锡模式已态度冷淡。据财新网报道，国资委不考虑继续扩大运营公司的试点范围。国资委认为推行淡马锡模式会加剧中国经济中的“虚假”投资，即通过在现有资产间转移资金而产生利润，但并未形成新的经济活力。缩减规模也是此次国企改革的首要任务。
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