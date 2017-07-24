阿里云在马来西亚成立数字孵化中心

新媒称，7月20日，阿里云和马拉西亚数字经济公司MDEC在吉隆坡宣布，双方将携手建立面向当地创新创业者的数字孵化中心（Digital Hub）。
成立海外孵化中心深耕本地市场
据新加坡《海峡时报》网站7月20日报道，这是世界电子贸易平台（eWTP）的第一个数字孵化器，标志着eWTP进一步实现激活全球中小企业，帮助中小企业走向世界的愿景。
该中心将为当地数字经济转型提供世界领先的云计算技术，助力当地科技产业发展。
作为孵化器的技术伙伴，阿里云将推出一系列产品和服务，包括阿里云专家认证计划ACP、一对一云计算咨询服务、客户定制的云架构解决方案等等。通过云计算强大、可扩展、高性价比的功能和服务，当地企业可以快速、无缝地扩展业务。
据参考消息网-出海记记者获悉，目前东南亚区域内基于互联网的新经济蓬勃发展，对于云计算、人工智能等的新技术需求不断攀升。阿里云最早于2015年在新加坡设立地域节点，而后计划进一步在马来西亚、印度尼西亚增设地域节点，由此成为亚洲云计算服务商中资源规模最大的计算平台。迄今为止，阿里云已经在全球14个地域部署了200多个数据中心，通过自主研发的飞天操作系统，为全球数十亿用户提供可靠的计算支持。
马来西亚数字孵化器的建立则意味着中国云计算服务商在全球服务本地化方向又进一步。
“阿里云和MDEC的合作伙伴关系是建立在一个共同基础上的，那就是我们共同致力于建立发展科技企业的生态系统。这种协同作用使得马来西亚的高科技企业能够获得更多的机会。”马来西亚数字经济公司首席运营官Dato' Wan Peng在发布会现场表示。
云计算于全球服务中外企业
参考消息网-出海记记者了解，阿里云在海外市场也获得高速增长，过去一年业务规模增速超过400%，同时带动超过十万家中国企业规模化出海，未来三年内生态规模有望达到上万亿元人民币。
比如在中东地区，阿里云是首个落地该地的国际化云计算服务商，部署速度超过了亚马逊等老牌厂商。这使得中国企业可以无需在海外驻点就能展开全球业务。与此同时，阿里云节点也为当地的客户提供本地化服务，目前已有中文、英文以及日语三个网站，服务全球主要的经济体。过去一年，大疆创新、大拿科技、ofo等众多中国客户借助阿里云出海开拓全球市场。云计算为这些出海企业节省了超百亿的成本。
与此同时，沃达丰、飞利浦、雀巢、新加坡邮政、香港理工、新加坡最大直播平台Mozat、香港帝国金融集团、马来西亚云顶集团等越来越多海外知名企业开始使用来自中国的飞天技术拓展提升自己的业务。
中国云计算服务商在全球的拓展也得到了权威调研机构的认可。据媒体援引国际知名调研机构Gartner报告，2017年全球云计算IaaS魔力象限中首次出现中国云计算服务商，阿里云跻身全球前四名，排在阿里云前面的是AWS（亚马逊云服务）、微软和谷歌。
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