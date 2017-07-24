中国争当机器人市场领跑者 坐拥世界最大市场

西媒称，中国已是世界最大的机器人市场，并将长期保持这一地位。虽然中国的机器人化水平仍与该地区领先国家（韩国、日本等）存在较大差距，但巨大的经济体量和人口规模，必将使中国在国际机器人制造和销售领域占有重要地位。这不仅仅是国家大小的问题，人口老龄化、工人工资提高、中产阶层不断壮大等因素，都促使中国经济需要在各个领域的工作岗位上推动机器人替代劳动力的进程。
据西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站7月22日报道，这个亚洲巨人的目标不仅限于拥有大量机器人，它更寻求成为世界机器人科技和机器人市场的领先者。中国已经意识到，机器人技术及相关产业对国家未来的发展具有决定性意义。虽然眼下中国落后于一些机器人强国，但中国已经有了自己的计划，希望中国能在国际机器人市场上崛起，在21世纪的国际机器人经济竞赛中名列前茅。
报道称，拥有大量机器人是远远不够的，还必须掌握研发机器人的创新能力。北京在这方面将面临巨大的挑战。
尽管机器人产业被视为未来产业，但中国经济领域已经到处可见机器人的身影。虽然新闻报道过能够写诗、采访或做选择题的机器人，但目前的大部分机器人依然是平淡无奇的工业机器人。它们重复着给汽车喷漆、组装笔记本电脑、在仓库运送零配件等简单枯燥的工作。这并非中国独有的情景，也是当前世界各地的现实情况。
据国际机器人联合会统计，机器人化程度最高的是汽车制造、电器制造和冶金等行业。在中国，汽车制造业目前的工业机器人密度已达到每万名工人392台。目前，日本是全球汽车行业机器人密度最高的国家，达到每万名工人1276台。中国与日本的差距还很明显。从整体经济的各个行业来看，中国的机器人化程度仍处于较低水平。2015年，全球制造业平均机器人密度为每万名工人69台。处于领先地位的韩国高达每万名工人531台，而中国的密度只有每万名工人49台，低于世界平均水平。但就像其他所有问题一样，别看现在暂时落后，机器人在中国的未来发展潜力是其他国家无法企及的。
报道认为，如果我们仅从机器人的产量和购买量来看，中国已经成为世界第一。统计数据显示，2015年，中国市场的工业机器人销量达到近7万台，同比增长20%，约占全球总销量的27%，排名世界第一。中国的工业机器人年销量超过了整个欧盟。中国不但是全球最大的机器人市场，而且销量还在逐年增加。国际机器人联合会发布的报告预测，到2019年，中国在国际机器人市场中的份额将达到40%。
报道称，中国发展机器人产业的目标不光是向国外出口机器人，中国自身经济也迫切需要越来越多的机器人。造成这种压力的主要因素之一是人口的老龄化。人口老龄化与中国经济模式和增长速度的关系越来越大。长期实行独生子女政策导致中国的生育率偏低，老龄化问题突出。中国经济发展的人口红利已经消失，劳动力人口峰值已过。工人工资的不断提高导致制造业企业的工资成本负担大幅增加。中产群体不断壮大意味着越来越多的人不再愿意从事高强度、低回报的基础工作。面对多重压力，中国企业开始寻求在生产中引入更多的工业机器人。2016年，中国新投入使用了约9万台工业机器人，占世界总量的三分之一。
在很多情况下，这并不意味着彻底放弃人类劳动力，而是进入所谓的“人机协作机器人”阶段。福特汽车公司在中国杭州的工厂就是这方面的典型例子。报道援引了《纽约时报》的报道，在这家工厂里，大部分汽车生产流程已经全面实现机器人化，但负责质量控制和监督的工人仍有很多。这家工厂约有650台工业机器人和2800名工人。
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