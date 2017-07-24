威廉哈里讲述真实的戴妃

威廉王子和哈里王子日前讲述了与母亲最后一次谈话而造成的长久悔恨，他们当时急于挂断电话去玩耍。
威尔士王妃戴安娜遭遇车祸去世时，威廉和哈里分别为15岁和12岁，他们说当母亲打电话时他们正在巴尔莫勒尔堡“忙着”，完全没有意识到这次简短的通话是他们和母亲的最后一次对话。
威廉表示，这次对话“仍然沉重地萦绕在心头”，而哈里承认说他将为此悔恨终生。威廉和哈里此番谈话是一部电视纪录片的一部分，他们在纪录片中详细回忆了风趣的母亲。
这是目前为止两人涵盖话题最多、最真诚的电视访谈。访谈中他们深情讲述了与母亲度过的童年，希望能向新一代人介绍一个真实的戴安娜。
两个孩子的威廉透露了自己如何在家中保持着对母亲的回忆，而哈里王子则分享了“淘气”的母亲逗弄儿子们的趣事。在英国独立电视公司定于周一播出的访谈中，威廉王子讲述了他与母亲的最后一次对话。当时戴安娜在巴黎，而威廉、父亲威尔士亲王查尔斯以及王室大家庭在巴尔莫勒尔堡。
“当时哈里和我正忙着自己的事，和表兄弟姐妹玩耍嬉戏，非常开心。”威廉说道。哈里接着说：“作为一个孩子，我从来不喜欢跟父母在电话中说话。电话响起，威廉差不多跟她说了五分钟的样子。”威廉说：“哈里和我都急着说再见。”
现年35岁和32岁的两位王子翻开家庭相册，让人们得以深入了解他们和母亲在肯辛顿宫的生活。这部长达90分钟的纪录片特别采访了戴安娜最亲密的家人和朋友，威廉和哈里王子将为那些因年龄太小而不记得戴安娜的人复活关于她的记忆，详细叙述她如何努力让他们度过一个正常的童年，展示她最后的信件和电话，以及对恶作剧的喜爱。
威廉和哈里兄弟将分享今年早些时候找到的戴安娜的相册，里面包含两位王子儿时的照片，而威廉王子谈到了在他2011年与凯瑟琳•米德尔顿举行婚礼前，他感到母亲的存在是他慰藉的源泉。
纪录片还将展示戴安娜与查尔斯的离异如何让他们在父母的宅邸间奔波，而戴安娜的死讯则仿佛“地震”。威廉王子详细回忆了戴安娜跟他们的不同寻常的游戏，并说起他如何在自己年幼的孩子身上保持着对母亲的回忆，虽然他说母亲会是“绝对噩梦般的”祖母。
【英国广播公司网站7月23日报道】英国剑桥公爵威廉王子与弟弟哈里王子忆述童年时光，谈到母亲戴安娜王妃养育他们的方式充满乐趣，又说她是“彻头彻尾的小孩”。今年是戴安娜王妃逝世20周年，独立电视公司通过制作纪录片来缅怀她。王子们在片中说，母亲戴安娜了解“在王宫墙外的真实生活”,也鼓励他们要“顽皮”。威廉王子说，起初感觉参与纪录片拍摄“挺令人畏惧”,不过“也是一个疗伤过程”。他说，他和弟弟希望他们今天的工作能够延续戴安娜王妃的影响力。
哈里提到母亲的幽默感：“我们的妈妈是彻头彻尾的小孩。她是最顽皮的家长。她会来看我们踢足球，然后把糖果偷放在我们的袜子里。”威廉说，母亲不拘礼节，享受笑声及乐趣，喜欢简单粗鲁的卡片。“我在学校时会收到妈妈给我的卡片。她经常找到一些很令人尴尬、非常搞笑的卡片。”
哈里对独立电视公司说：“对我和威廉来说，她是最棒的母亲。”兄弟俩是在肯辛顿宫接受采访的。他们还将会在那里的花园揭幕一尊纪念戴安娜的雕像。威廉说：“我们不会再如此公开地谈及她，我们希望在这个节目中，她亲密的家庭友人、最熟悉她的人、那些希望守护她的回忆的人，谈及她的另一面。我们想告诉世人她到底是一个怎样的人。”
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