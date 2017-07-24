特朗普批《纽约时报》破坏反恐计划

美国总统特朗普周六在推特网站上批评《纽约时报》，称该报破坏了美国暗杀“伊斯兰国”组织（IS）头目阿布•贝克尔•巴格达迪的计划。
特朗普总统没有给出相关细节，也没有解释《纽约时报》到底怎样破坏了杀死巴格达迪的计划，但他的推文是在福克斯新闻频道关于信息泄露的节目播出几分钟后发出的。
根据《纽约时报》向美国政治网站提供的声明，《纽约时报》的一名发言人向白宫询问了有关特朗普推文的细节。声明称：“我们已经要求白宫澄清有关的推文。”
尽管还没有确认特朗普所指的是什么报道，但《纽约时报》周五报道称，国防部长马蒂斯对记者说，巴格达迪仍然活着。
马蒂斯说：“我不认为他已经死了，除非我们知道确实杀死了他。我们还在追击他。”他公开说的这些话也被其他媒体报道。美国为杀死巴格达迪而设立了2500万美元的赏金。巴格达迪2014年在摩苏尔现身后再也没有公开出现。有传言称巴格达迪在IS控制的伊拉克和叙利亚部分地区四处游走。
特朗普经常批评《纽约时报》，尽管他不时与该报联系——包括本周早些时候几位《纽约时报》记者对他进行了一次专访。
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