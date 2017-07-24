中国女子在新加坡向航空人员投掷标牌致其受伤，坐牢24天

新加坡讯，一名中国游客因为拿不到登机牌与新加坡航空的检票工作人员发生争执，一怒之下拿起旁边的一个标牌扔向工作人员，导致其受伤。
据法庭听证会透露，该女士曾在6月11日用她家人的信用卡订购了机票。当日，检票工作人员发现护照上的个人详细资料与信用卡不一致，便要求她把自己的机票和她所用家人的信用卡进行核对。
当被询问这张信用卡的所属人时，这位女士称是在北京的家人，但她未能清楚地说明是谁，也无法证明信用卡持有者是否同意购买。
该女士之后便催促工作人员快点给她登机牌，说自己早前已打电话给航空公司订购机票。
但工作人员礼貌的回复说，由于该女士无法验证信用卡持有者，不能发放登机牌。同时也建议该女士联络持卡者与中国新航办事处进行验证。
但是该女士称自己没有手机无法联系，并对工作人员大喊大叫，言语辱骂。
工作人员寻求男同事的帮助，男同事把同样的情况和解决方案说给该女士，但该女士拒绝接受，甚至连这位同事都难逃“责骂”。
之后，该女士便要求退款，工作人员告诉她退款处理时间需要三个星期。该女士因此又愤怒起来，不得已工作人员呼叫自己的主管。
但是该女士仍旧不依不饶，拿起周围一个26厘米×6厘米的“柜台关闭”指示牌，向工作人员丢去。工作人员的左眉和鼻梁被撞伤流血。
根据受害人的受伤程度和事件的严重性，检察官已要求将她关至少三个星期的监禁。
该女士在星期一承认对受害者造成伤害，法院以伤害他人人身安全为名判其入狱监禁24天。
据了解，该罪行的最高刑罚是监禁一年和罚款五千元新币。
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