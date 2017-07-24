支付宝和马来西亚联昌联手 中国企业瞄准东南亚3.7亿无银行账户的民众

吉隆坡讯，马来西亚第二大银行联昌银行说，其子公司正和支付宝的拥有者：蚂蚁金服集团合作，提供手机钱包及其相关的金融服务。
联昌旗下的“Touch 'n Go”（一触通）公司，将在合资公司中占多数股份，蚂蚁金服则占小股，联昌在交给吉隆坡交易所的一份文告中说。
联昌说，双方将建立一个世界级的在线和离线支付供应者，提供优秀的手机钱包方案及其相关的金融服务。
“一触通”卡在马来西亚每天有数百万次的使用，主要用于过路费支付、公共交通费、停车费和购物。未来和支付宝合作的移动钱包将让用户通过手机来享用更多的服务。
支付宝目前可以用来叫出租车、订酒店、买电影票、付账单、预约医生和理财。
这是蚂蚁金服在马来西亚的第一项投资。这也似乎是蚂蚁金服和联昌联手，抢先在马来西亚投资金融科技领域。
中国的金融科技公司和互联网公司，如蚂蚁金服、陆金所和腾讯，正在进军东南亚寻求更多的用户。
蚂蚁金服去年买下泰国领先的支付企业Ascend Money的少数股权。Ascend Money在东南亚六国包括印尼展开业务。
目前，东南亚有3.7亿人没有银行账户，日常生活使用现金支付，因此，数码支付企业都在瞄准他们，为他们提供金融服务。
腾讯已经向马来西亚申请提供微信支付服务的执照，陆金所则宣布要在新加坡提供财富管理平台。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost