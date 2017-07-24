全球基础设施投资迎来高峰期 新兴国家投资更大

德媒称，巨大的保护屏障、规划中的大都市或者新铁路……未来几年各国政府将向基础设施投入巨额资金。
据德国《世界报》7月19日报道，由于过度抽取地下水和新建高层建筑过多，印尼首都雅加达正在以每年14厘米的速度下沉。几年后严重洪水就将是家常便饭。为了扭转这一命运，雅加达计划投入巨额资金，在海边建一座长32公里的巨型大坝。这个所谓的“巨型海堤”是市政府改造整个沿海区域的雄心勃勃的计划的一部分。
未来几年全球将出现众多庞大的基础设施项目，从而令人们的生活更安全、更清洁和更舒适。
而这关系到巨额的资金：麦肯锡咨询公司估计，未来几年全球每年流入基础设施建设的资金将在2.5万亿美元左右。
经合组织甚至估计，从2016年到2030年全球平均每年将为新基础设施投入大约6.3万亿美元。
报道称，需求是巨大的：不仅发展中国家需要改善居民生活条件，在英国、法国等富裕的发达国家，上个世纪或者更早时期建造的桥梁、排水工程和机场也需要扩建、完善和更新。据估计，仅美国未来八年就需要大约4.5万亿美元的基础设施开支。单是美国的两大项目完工可能就要花费近千亿美元：加州的高速公路至少需要620亿美元；而东海岸哈得孙河的铁路隧道则需要大约200亿美元。
但是只有极少数的基础设施项目像中国的新丝绸之路计划那样引人注目。该计划将通过公路、铁路和海路将中国东部沿海的工业中心与内陆地区、中亚和欧洲连接起来。
这个富有远见的计划已经启动，在本国甚至已经部分完成。
然而，这些巨额支出可能有很大一部分会流入看不到的网络和设施，例如未来三年法国要斥资约200亿欧元（约合240亿美元）建设一个覆盖大部分民众的光纤网络。
在与气候变化作斗争以及全球能源转型的框架下，未来几年各国也将向新能源、网络和蓄能装置投入大量资金。对企业而言，这里显现出有利可图的商机。
报道称，新兴工业国和发展中国家未来几年对基础设施的投资将比工业国多得多，因为它们必须先为国民创造基本的基础设施。
道路、排污工厂、医院——对于绝大多数世界人口来说，这些还没有达到全面覆盖的程度，而它们同时也是在大城市里有尊严地生活的基本条件。
以印度为例，这里目前仍有3亿人没有用上电——这大约相当于美国的总人口。因此，未来几年国家电力公司将为新电网、发电站和可再生能源投入66亿美元。
伊朗和埃及同样为电网投入了巨额资金。此外，埃及政府计划在开罗与红海之间建一个新的首都，目标是2022年完工，届时政治家、官员和外交官都将定居在那里。
其他国家的政府则已经结束了这样的面子工程。海湾国家在油价高企和出口收入滚滚而来的时期在荒漠中建了不少巨型建筑。卡尔赫费尔说：“海湾国家近年来对基础设施进行了大量投资，但获得资金的往往是超大型的甚至堪称奇观的项目。”
报道认为，眼下这些国家出现了转变，从示范性项目向战略性项目发展，例如为2020年迪拜世博会进行的建筑工程。此外，政府对学校和医院等社会基础设施的投资增多，目的是令民众满意。
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