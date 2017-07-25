朝鲜先进导弹技术背后的秘密

朝鲜最近首次成功试射了有可能到达美国阿拉斯加的洲际弹道导弹，这引发了有关这个与世隔绝的国家是如何以超过预想的速度开发这一技术的猜测。专家说，现有的朝鲜导弹的图片显示有明显的苏联特征，不过更有可能的是，它们所使用的是朝鲜几十年来自己开发的技术。
“朝鲜迄今公布的所有导弹都带有明显的几十年前购买的苏联样式特点，”清华-卡内基全球政策中心研究员赵通说。这其中包括最新在7月4日试射的预计射程超过6000公里的“火星”-14导弹，它已经符合洲际弹道导弹的特征。其液体燃料引擎——与其前身、射程达3700公里的“火星”-12导弹的引擎一样——都是源于苏联的R-27潜射弹道导弹，赵通说。
据信朝鲜是在1992年得到了R-27技术。1991年苏联解体使得当时的朝鲜领导人、金正恩的祖父金日成有机会获得这一潜射弹道导弹，它能携带核弹头，射程可达2400公里。
赵通说，早在冷战时期，苏联为其共产主义盟友提供了教育和培训、专家顾问甚至设计图。朝鲜最早是在上世纪70年代参照苏联的“飞毛腿”导弹进行了最早的导弹开发。之后它开发出了最早的“芦洞”导弹和“大浦洞”导弹。
一代一代的朝鲜工程师被送到莫斯科的联合原子核研究所等核与导弹研究机构学习。这些工程师成了朝鲜武器开发计划的主要贡献者。《汉和亚洲防务》杂志的创办者平可夫说，朝鲜开发迅速背后的一主要因素是，其导弹专家不仅受过良好教育而且聪明，还有着“勤奋工作，从不抱怨”的习惯。
“很有可能通过长期的研究，朝鲜工程师在一些关键的技术难点上取得了重大的突破，”赵通说，“但我没看到有迹象表明朝鲜在近几年获得了什么新技术。”朝鲜近来的进展包括成功试射“北极星”-1和“北极星”-2导弹，其所使用的固体燃料引擎比液体燃料的R-27要先进。
专家观察人士对这些导弹的来源和开发过程的分析并不完全一致。有猜测说，作为潜射弹道导弹，“北极星”-1可能有中国技术的影子。但“北极星”导弹发射的图片又显示，其设计与R-27非常相似。
“我们认为，朝鲜是通过复制苏联的液体燃料引擎开发出了固体燃料引擎技术。在此基础上他们开发出了固体燃料，”军事分析人士宋忠平说，“朝鲜导弹与中国的武器并没有突出的相似之处。原因很简单——中国并不想让朝鲜拥有和开发先进导弹。”
他说，作为中国盟友的巴基斯坦也不太可能把从中国获得的导弹技术提供给朝鲜，虽然在联合国对朝鲜实施制裁之前，两者曾有一段时间在导弹开发方面展开过合作。
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