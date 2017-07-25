简·奥斯汀小说精华大盘点

不论何时提到简•奥斯汀，她的书迷立刻会兴奋地开始对她的小说进行排名，争论哪部小说是最好的。这种爱好可以理解：奥斯汀完成的作品只有六部，很容易读完，而争论排名总是一件很有趣的事。
在奥斯汀逝世200周年之际，我希望对她的小说提出不同的排名方式，夸夸每部小说最好的方面。
《诺桑觉寺》：内容最风趣
《诺桑觉寺》在1817年奥斯汀去世之后才出版，但其实这是她卖给出版商的第一部小说(1803年)。《诺桑觉寺》比奥斯汀其他作品的字数略少，文风更冷淡，对书中大部分人物都有明显的蔑视。作者对傻乎乎、满脑子幻想的女主人公凯瑟琳•莫兰和优越感十足的男主人公亨利·蒂尔尼抱有好感，不过种好感又不足以妨碍作者嘲弄他们。
作者对他们的嘲弄是那样有趣，使读者不忍掩卷稍停。
《理智与情感》:优点最平均
《理智与情感》是奥斯汀生前出版的第一部小说，很多方面都比不上她的其他小说，但这本书完美地平衡了她各方面的长处。它的爱情故事不像《傲慢与偏见》中伊丽莎白和达西一样成熟，但书中对玛丽安和埃莉诺之间姐妹情深的描述胜过伊丽莎白和简；它不像《诺桑觉寺》一样风趣，但感情更深厚；它不像《劝导》一样感人，但更有趣。在这部作品中，奥斯汀掌握了她在曰后的写作生涯中熟练运用的各项技巧。
《傲慢与偏见》:故事最好看
这部作品很容易评判。人人都爱《傲慢与偏见》，因为这是一本好看的书，读者不在一开始就爱上机智又倔强的伊丽莎白•贝内特简直是不可能的。简•奥斯汀在给姐姐卡桑德拉的信中写道：“我必须承认，我认为她是文学作品中出现的最讨人喜欢的角色，我简直不知道怎么忍受那些不喜欢她的人。”《傲慢与偏见》从标志性的第一句话直到文末都妙趣横生，读者没法不被吸引。
《曼斯菲尔德庄园》:心理最复杂
《曼斯菲尔德庄园》曾一度被许多人认为是奥斯汀的最佳小说，但现在并不受欢迎。这是一本格外阴暗的说教式小说，通常散发着奥斯汀式熠熠魅力的人物在这本书中变得邪恶，没有道德可言。而书中正直的角色一本正经，不苟言笑。不过，这本书对女主人公范妮·普莱斯的描写十分惊艳。范妮是一个没有人关爱的女孩，唯一关心她的人就是表哥埃德蒙，范妮因此对埃德蒙产生了感情。而当埃德蒙不再关注她时，悲伤和痛苦影响了她正在发育之中的心理。
《爱玛》:写法最巧妙
奥斯汀对爱玛•伍德豪斯的评价很出名，她称爱玛是“除了我自己，谁也不会喜欢的女主角”。但实际上，爱玛•伍德豪斯非常招人喜爱。这是因为奥斯汀聪明地让读者进入爱玛的脑海中：你可以看到爱玛所有快乐的自我幻想，她认为自己对身边的人非常友好且有帮助，同时你看到她是一个自命不凡的爱管闲事的人，通过身边的人打发无聊。爱玛通过自命不凡获得平凡快乐，这让她受到读者喜爱。
《劝导》:风格最优美
这是奥斯汀最忧伤、最抒情，大慨也是最浪漫的作品，这也是为什么这本书如此优美的部分原因。如果说，《傲慢与偏见》是潺潺的小溪，那《劝导》就是宁静的深潭。它充满遗憾和怀旧，却不像《曼斯菲尔德庄园》那么阴暗。因为在小说的般后，温特沃思把一封喜气洋洋、令人读后酣畅淋漓的求爱信塞到安妮•埃利奥特手中，整部小说在此时达到高潮。这本书与奥斯汀其他作品的美学模式截然不同，但这种模式美得令人难以置信。
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