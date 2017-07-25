中国正告印度“撼解放军难”：已在现地采取紧急应对措施

澳大利亚洛伊解读者网站7月21日刊登题为《洞朗：中印前方的路》的文章，作者英国皇家三军研究所高级研究员沙尚克·乔希称，随着印度与中国在洞朗地区的对峙进入第二个月，可以确定的是：这是两国30年来最严重的危机。事态发展可能出现几种情形，外交解决是最有希望的情形。
文章称，可以很容易设想外交解决方案的基本框架。印度同意从洞朗撤军，以换取中国停止继续修建公路。这将满足印度的一个重要目标，确保中国军队无法抵达至关重要的贾姆佩里山脊。可是，中国横跨洞朗的公路已至少存在12年甚至更长时间，因此北京不会完全撤出这个地区，甚至可能反而会加强在这个地区的势力。对中国而言，直接交换——撤军换停建——就够了吗？一些印度分析家认为新德里也许有必要作出更大让步才能达成协议。
文章称，尚不清楚外交解决的时机是否已经成熟。它涉及各方的灵活立场。印度外长告诉议员，两国外交部正在“进行谈判”。印度国家安全顾问多瓦尔27日至28日将访问北京，参加金砖国家的一次会议。
文章认为，很可能，洞朗危机不会导致战争。与危机涉及的问题相比，同中国开战的后果将难以衡量。
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