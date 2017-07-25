“盒马鲜生”火了　中国“新零售”成产业升级风向标

2017年被媒体称为中国“新零售元年”。当前，实体零售与电子商务正在趋于融合，覆盖实体店、电商、移动端和社交媒体的全渠道零售体系正在孕育。业内人士认为，新零售模式正成为传统产业升级的风向标。
今年6月开业以来，北京市朝阳区十里堡的“盒马鲜生”火了。与传统连锁卖场、生鲜电商不同，“盒马鲜生”构建了“生鲜超市＋餐饮＋电商＋物流配送”的多业态融合体，成为新零售的典型代表和“试验田”。
在“盒马鲜生”，进店前需安装APP成为会员，只接受APP电子支付。记者在现场看到，水池里张牙舞爪的面包蟹、澳洲大龙虾吸引了顾客争相购买，生鲜旁边的“电子支付收银台”和“烹饪区”排了长长的队伍。
“盒马鲜生”成为当前中国生鲜电商探索新零售的一种模式，而快速配送是其最大特点之一。事实上，除了“盒马鲜生”，永辉超市、京东到家、天天果园等也都在积极探索新零售形态。
今年7月，“无人超市”陆续在上海、深圳、杭州落地，“拿了就走”成为时髦购物体验。首次进店，将手掌放在店门口显示屏上，掌纹注册和支付方式绑定随即完成，店门自动开启。此后入店，直接刷手掌进门。选购完商品后，按一下开门键直接出门，所购商品自动扣款，无需任何结账环节。
“未来的十年、二十年，没有电子商务这一说，只有新零售。”2016年10月，阿里巴巴董事局主席马云首次提出“新零售”概念。
何为“新零售”？业内人士认为，“新零售”是指企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。
近年来，随着以“80后”“90后”为主体的“网络原住民”群体的兴起，他们在购买商品时，越来越关注商品品质以及购物体验。而在这一方面，“新零售”的优势显而易见。
在专家看来，“新零售”模式重视的是消费者体验问题，通过拓展“新零售”，线上线下融合，电商和实体零售企业打通全渠道、实现优势互补，从而为消费者提供更好的购物体验。
中国电商委执行主任兼秘书长苏军在日前于北京举办的“2017新零售新服务产业创新大会”上表示，传统零售业到了变革的关键节点，“新零售”应与消费者形成双向互动关系，利用大数据技术捕捉到每个消费者的个性化需求，并具备能够吸引客户的场景。
2016年起，阿里巴巴、京东、苏宁等知名企业开始围绕“新零售”布局。2016年“双11”期间，天猫在家装、生鲜等领域，实现线下6万家门店全面电子化。2017年4月京东宣布，未来5年要在全国开设超过100万家便利店。
智能手机制造商小米也于2016年建设线下实体店“小米之家”，中国境内已布局超过130个。
国务院办公厅去年11月发布的《关于推动实体零售创新转型的意见》指出，应引导实体零售企业逐步提高信息化水平，将线下物流、服务、体验等方面的优势与线上商流、资金流、信息流融合，拓展智能化、网络化的全渠道布局。
不仅是传统零售业，传统制造业也正在被“重构”。近年来，通过与传统零售企业合作、开设线下实体店、整合赋能传统制造业企业等方式，中国互联网企业已纷纷布局实体经济。
“除了开店，我们也关注供应链的整合。”小米科技创始人雷军介绍说，为追求统一的风格和适合门店的产品组合，目前小米已经对90多家传统制造业企业进行了互联网整合。
阿里巴巴启动三年多的“淘工厂”项目，采取赋能的方式输出资源和服务，帮助网络卖家对接传统中小制造业企业，大量实体店铺、网店得以稳定供应链，提升效率、品质，降低成本、风险。目前，线上有接单能力的传统制造业企业和服务商已达１万多家。
东莞川盛毛织有限公司原本是一家传统代工企业，目前这家工厂80%的订单来自“淘工厂”。“传统代工模式账期较长，影响企业的资金链，但现在做网单就没有这个问题，平台会将货款准时打入。现在我们企业个性化定制越来越多。”企业负责人李兵说。
“淘工厂”负责人袁炜介绍，在该模式下，整个产销流程得以在线上重构。根据零售端数据可以计算出某一时段的具体需求量，提高供需两端效率。
浙江大学经济学院副院长杨柳勇认为，互联网企业的“脱虚向实”属于商业业态的变化。电商经济在飞速发展数年后也需要拥抱实体经济，共同重构传统业态，创新用户消费体验。
然而，虽然“新零售”前景被普遍看好，但也有专家指出，电商想要“重构”线下实体并不简单。传统的品牌商、经销商、渠道商一直到终端门店的线下供应链长期处于博弈状态，线上线下的“同款同价”还未真正形成，要真正实现“新零售”还需时日。
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