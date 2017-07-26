科学家紧盯南极“出逃”冰山去向

西媒称，A-68冰山已经开始移动。这个面积为5800平方公里的庞然大物已经脱离拉森C冰架，缓慢离开南极半岛。卫星图像显示，A-68冰山与冰架之间的空间越来越大。从照片中还可以看到该冰山已出现裂缝，很可能分裂为数个冰山。
据西班牙《先锋报》7月23日报道，科学家试图预测A-68冰山的移动轨迹，目前的首要任务就是追踪其去向。与此同时，A-68冰山还为科学家提供了一次天然的实验机会，以验证有关南极周围洋流的理论模型是否具有价值。
由于南极正处于冬季，黑夜漫长且阴云密布，因此不利于卫星捕捉画面。但是西班牙“戴莫斯-1号”卫星已经观测到冰山最初几天的变化状况。从照片中可以看出，A-68冰山与拉森C冰架之间已出现一条清晰的水道。卫星在7月18日拍摄的照片显示，威德尔海的冰原在冰山的挤压下发生破碎。其中一个碎块与冰山挤在一起，最终粉碎并消失殆尽。
A-68冰山的厚度均匀。据科学家估计，A-68冰山的平均厚度大约为200米。虽然不同位置的厚度可能存在差别，但因其是一座平整的冰山，所以各个位置相差不会很大。
科学家认为，A-68冰山开始出现裂缝很正常。规模庞大的冰山通常很快分裂成数个体积较大的碎块。这是一个典型的发展模式。冰山从冰架上断裂的地方也是最容易出现裂缝的位置。目前科学家担心的并不是最初出现的这些裂缝或者冰山会分裂成多个大碎块，而是冰山可能碎成无数个小碎块，这种状况将给在海洋中追踪这些碎块的工作带来极大困难。
洋流将为A-68冰山和破裂的碎块指引去路。目前存在两种可能性。第一条路线是冰山沿着平行于南极半岛东岸的路线一路向北，也就是离开威德尔海，朝着南大西洋的东北方向进发。由于体积庞大，A-68冰山不会搁浅在沙滩上。在地球自转的作用下，冰山会一直在南极半岛附近漂流。
冬季过后，随着威德尔海冰原融化，A-68冰山的移动速度将变得更快。抵达南极洲的最北端后，最有可能发生的情况是朝着南乔治亚岛和南桑威奇群岛的方向移动。虽然A-68有可能转而向北漂流，但很少有冰山能够抵达布宜诺斯艾利斯附近的港口。一般情况下，冰山都会破碎融化在南大西洋中。
第二条路线不如第一条可能性大。洋流会将A-68冰山和碎块从南极半岛直接带往北方的马尔维纳斯群岛。如果冰山向该群岛移动，很有可能让德雷克海峡的航行安全受到威胁。
然而，一切都还有待观察。眼下南极正处于冬季，海面都被冰雪覆盖。厚重的海冰将阻挡冰山的去路。在洋流的推动下，冰山在前进的途中将留下明显的痕迹。冬季让冰山的移动速度变慢。海冰消融可能需要数月时间，届时A-68的移动速度或将加快。
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